"Фейковая истерия": Кремль о возможном прекращении газоснабжения в Европу из-за санкций

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Это еще один блестящий пример фейковой истерии, которая конструируется за счет различных фейковых и провокационных выбросов. Россия в нелегкие моменты наших отношений была надежным гарантом энергобезопасности Европы", - сказал он.



Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что "в нелегкие моменты противостояния между Востоком и Западом" РФ выполняла обязательства и не давала повода сомневаться в своей надежности.

Напомним, в Великобритании заявили об опасениях, что Россия может шантажировать Запад своими ресурсами, превратить газ в оружие и сократить поставки в Европу на фоне эскалации вокруг Украины.

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