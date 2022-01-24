"Фейковая истерия": Кремль о возможном прекращении газоснабжения в Европу из-за санкций
В России опровергли информацию о возможности прекращения поставок газа в Европу из-за введения против РФ санкций в случае вторжения в Украину
Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это еще один блестящий пример фейковой истерии, которая конструируется за счет различных фейковых и провокационных выбросов. Россия в нелегкие моменты наших отношений была надежным гарантом энергобезопасности Европы", - сказал он.
Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что "в нелегкие моменты противостояния между Востоком и Западом" РФ выполняла обязательства и не давала повода сомневаться в своей надежности.
- Напомним, в Великобритании заявили об опасениях, что Россия может шантажировать Запад своими ресурсами, превратить газ в оружие и сократить поставки в Европу на фоне эскалации вокруг Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.27
Покупка 28.27Продажа 28.56
-
EUR
Покупка 31.91Продажа 32.36
- Актуальное
- Важное