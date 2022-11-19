Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Российские пропагандисты распространили ложный месседж о том, что ВСУ якобы "отправляют на фронт 14-16-летних солдат, накачанных наркотиками". При этом пропагандисты ссылаются на якобы военного РФ, пожелавшего остаться анонимным.

Также пропагандисты оккупантов распространили дезинформацию о том, что на некоторых участках направления Кременно-Сватово в Луганской области вместо ВСУ якобы воюют иностранные наемники, а на позициях висят флаги Польши.

Кроме того, посол РФ в Польше Сергей Андреев обвинил Украину в попытке "столкнуть лбами Россию и своих западных кураторов".

Ранее сообщалось, что в России начали открыто пропагандировать депортацию и усыновление украинских детей.

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