Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Пропагандистские СМИ России начали публиковать дезинформацию, что Залужный был ранен в начале мая и теперь он не сможет исполнять обязанности главнокомандующего. Алексей Данилов опроверг этот фейк и отметил, что Залужный докладывал сегодня во время Ставки Главнокомандующего.

"Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на Ставке доклад Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки", - говорится в сообщении.

В эфире телемарафона Данилов отметил, что таким образом враг пытается отвлечь общество от позорных событий в Белгородской области.

"Они хотят перебить информационный шум, относительно тех позорных явлений, которые происходили в Белгородской области. Конечно, им сейчас нужен какой-то инфоповод и они решили таким образом распространить фейковую информационную волну. С Залужным все в порядке, никаких болезней нет, не участвовал ни в каких процессах, жив, здоров, все хорошо", - сказал секретарь СНБО.