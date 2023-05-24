Фейками о ранении Залужного РФ пытается уменьшить информационный шум из-за событий на Белгородщине, — Данилов
В среду, 24 мая, Россия начала распространять фейк, якобы главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранен в голову - секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг это и отметил, что так Россия отвлекает внимание от событий в Белгородской области
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Пропагандистские СМИ России начали публиковать дезинформацию, что Залужный был ранен в начале мая и теперь он не сможет исполнять обязанности главнокомандующего. Алексей Данилов опроверг этот фейк и отметил, что Залужный докладывал сегодня во время Ставки Главнокомандующего.
"Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на Ставке доклад Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки", - говорится в сообщении.
В эфире телемарафона Данилов отметил, что таким образом враг пытается отвлечь общество от позорных событий в Белгородской области.
"Они хотят перебить информационный шум, относительно тех позорных явлений, которые происходили в Белгородской области. Конечно, им сейчас нужен какой-то инфоповод и они решили таким образом распространить фейковую информационную волну. С Залужным все в порядке, никаких болезней нет, не участвовал ни в каких процессах, жив, здоров, все хорошо", - сказал секретарь СНБО.
- 20 мая Россия запустила дезинформацию о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В Министерстве обороны опровергли фейк.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное