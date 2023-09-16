Фейгин: Удары по территории РФ и оккупированному Крыму ведут к обнулению смысла так называемой СВО

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"События идут по нарастающей, по экспоненте. Это при том, что американские дальнобойные средства до сих пор не дали, еще не решен вопрос с ATACMS и TAURUS. К тому же, если имеющиеся в Украине средства достигают таких целей, то что будет, когда появятся другие? По каждому такому удару в Москве предпринимаются лихорадочные действия, и все равно - по Крымскому мосту ударили или по Сенатской башне Кремля, потому что они считают, что на этом все завершится, потому что в РФ применят какие-то контрмеры, которые обезопасят их от таких ударов в дальнейшем. Но этого не происходит. То есть нет такого, что они усилили ПВО или уничтожили, как они часто заявляют, производство таких средств, ракет или ударников на территории Украины. Ничего из этого не дает результата", - прокомментировал оппозиционный политик.

Марк Фейгин отметил, что получая удары вдали от линии фронта, в Крыму или в Москве, какой смысл в этой "операции", зачем пытаться захватить Киев, если Москва не будет защищена?

"О Крыме я вообще не говорю, он рядом, там это будет продолжаться постоянно. Это один момент - теряется смысл всей "специальной военной операции". Как мы и прогнозировали, перенос войны, пусть даже дистанционной, на территорию РФ и оккупированную часть, если мы говорим о Крыме, обнуляет весь смысл этой "операции", которыйвсе время меняется и провозглашается кремлевским руководством. Последняя версия Путина, которую он сам озвучил: нас заставили, а не потому, что мы этого хотели. То есть, с точки зрения большой картины война вообще теряет смысл, то есть так называемая СВО теряет всякий смысл.. Вспомним: а что завтра? А завтра Крымский мост. По нему дважды уже ударили? Так ударят в третий раз и разрушат окончательно эти прогоны. А завтра Рублевка, снова Москва-Сити, Кремль и т.д. Здесь нет ограничителей по поводу целей. И что тогда? Зачем вам эта "СВО", если вы теряете от нее никак не меньше", - подчеркнул Фейгин.

Правозащитник добавил, что с политической точки зрения Москва теряет гораздо больше, но понятно, что в РФ до последнего будут мобилизовывать и бросать это "мясо".

"Но эти удары ведут именно к обнулению смысла. В народе мы вряд ли найдем людей, способных мыслить далеко. А вот среди элиты эти настроения усиливаются: чего мы добиваемся, чего мы хотим? А какой от этого смысл? А если все 10 лет собирается воевать Путин? Но это как – 10 лет будут наносить удары по территории России, по территории Крыма и остальным, пока не деоккупируют? То есть для них теряется смысл вообще всего этого, так они еще и страдают от этого. У этих людей нет прозападных взглядов или проукраинских, просто элиты теряют каждый раз свои возможности, то, ради чего живут", - резюмировал Марк.