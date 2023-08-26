Фейгин считает, что после Путина начнется хаос и распад РФ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"После Путина начнется хаос и распад. В том виде, в котором сейчас существует Россия, она существует пока есть Путин. Если устранить этот основной элемент, то вся конструкция развалится. Тогда не будет главного арбитра. Не будет того, кто устанавливает правила. Предатель хуже врага - это как первая поправка к конституции РФ. За это у них можно убивать, не оглядываясь на законы и нормы", - подчеркнул Фейгин.

По словам оппозиционера, в отсутствии Путина вся система РФ посыплется.

"Безусловно, при отсутствии Путина система конвульсивно попытается еще какое-то время просуществовать. Поставят какого-нибудь Патрушева или Мишустина - это неважно. Но такой человек не сможет этого всего осуществить. Потому что у него нет этой эксклюзивности, которую Путин нашел. Это не передается по наследству. Конечно, эта система рассыпается. Дочери Путина могут остаться наследницами власти? Нет, они не удержат эту власть. Они не обладают этой эксклюзивностью. Хаос и распад – это единственная форма после Путина. Этот механизм не является функциональным без него", - отметил Фейгин.