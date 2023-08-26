Фейгин считает, что после Путина начнется хаос и распад РФ
Российский оппозиционный общественный и политический деятель, юрист и блогер Марк Фейгин отметил, что в отсутствии Путина вся система РФ развалится
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"После Путина начнется хаос и распад. В том виде, в котором сейчас существует Россия, она существует пока есть Путин. Если устранить этот основной элемент, то вся конструкция развалится. Тогда не будет главного арбитра. Не будет того, кто устанавливает правила. Предатель хуже врага - это как первая поправка к конституции РФ. За это у них можно убивать, не оглядываясь на законы и нормы", - подчеркнул Фейгин.
По словам оппозиционера, в отсутствии Путина вся система РФ посыплется.
"Безусловно, при отсутствии Путина система конвульсивно попытается еще какое-то время просуществовать. Поставят какого-нибудь Патрушева или Мишустина - это неважно. Но такой человек не сможет этого всего осуществить. Потому что у него нет этой эксклюзивности, которую Путин нашел. Это не передается по наследству. Конечно, эта система рассыпается. Дочери Путина могут остаться наследницами власти? Нет, они не удержат эту власть. Они не обладают этой эксклюзивностью. Хаос и распад – это единственная форма после Путина. Этот механизм не является функциональным без него", - отметил Фейгин.
- В августе 2022 года Буданов отмечал, что вопрос, кто сегодня исполняет роль условного Путина, совершенно открыт.
- Впоследствии глава ГУР МОУ также заявил, что лично знает о трех двойниках президента РФ Владимира Путина.
- Кроме того, 20 апреля 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на временно оккупированные территории Херсонщины и Луганщины ездил не Владимир Путин, а один из его двойников.
- По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, российского президента Владимира Путина последний раз видели в июне 2022 года
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