Фейгин рассказал, как россияне реагируют на дроны в Москве
Российские элиты болезненно реагируют на полеты беспилотников над Москвой, но остальным гражданам безразлично
Об этом рассказал экс-депутат госдумы РФ Марк Фейгин в эфире Еспресо.
"Реагируют очень болезненно. Народ не реагирует - вы заметили? Народу безразлично. Он себе ездит на дачи, грибы, выпивка, лето... А элиты очень сильно реагируют. Вспомните, как болезненно реагировали, когда на Рублевку прилетел дрон, а там ничего и не разрушено, собственно", - заметил он.
Марк Фейгин отметил, что пока дроны нанесли только материальный ущерб, но верхушка РФ уже предвидит следующий этап - гибель россиян.
"А как они не будут гибнуть – это война, куда прилетел, туда и прилетел. Вы еще и «ребом» можете сместить куда-то, и тогда прямо в кухню или спальню прилетит. Так вы же это делаете целенаправленно – вам отвечают. И хорошей идеи, как действовать, если начнут гибнуть москвичи, у них нет.А что они скажут - что это террористы? И кого это интересует?Тогда уж точно это будет касаться всех. И те "особо ценные" члены общества, та публика, что живет на Рублевках и в "Москва-Сити", воспримет это буквально. Пропаганду они презирают, поскольку прекрасно понимают, чем это заканчивается", - подчеркнул он.
- 30 июля столицу России атаковали беспилотники, которые якобы сбила ПВО. Разрушения получило здание бизнес-центра "Москва-Сити", где располагаются офисы нескольких министерств РФ.
- В ночь на 1 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву - один из дронов попал в башню "Москва-Сити", минобороны РФ обвиняет Украину.
- Госдума попросила у мэра Москвы Сергея Собянина 2 млрд рублей на штаб по защите дронов и диверсантов.
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