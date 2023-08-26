Фейгин: Путин после уничтожения верхушки Вагнера еще больше изолируется

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспресо".

"Путин еще больше и гораздо сильнее изолируется. Потому что оказалось, что можно так легко сбить самолет. И таким самолетом может стать первый борт, которым Путин куда-то полетит. И это логично, раз так можно, то это работает. Взорвут, а потом скажут, что это украинские диверсанты Путина взорвали. Поэтому он еще больше изолируется, еще больше будет бояться, паранойи прибавится. Путин и без того помешан на собственной безопасности, даже в Турцию не улетел", - отметил оппозиционер.

Марк Фейгин заметил, что Эрдоган уже летит к Путину, видимо, в Москву или Сочи, еще неизвестно место встречи.

"То есть для Путина путешествие самолетом всегда будет риском, что кто-то возьмет и нажмет кнопку. По-моему, Путин это осознает и наверняка учитывает, что придется как-то дополнительно изолироваться. Думаю, для этого есть основания", - подытожил Фейгин.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиакрушении: 1) самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили с ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Беларуски Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ПИК Вагнера, вероятно, сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.