"Фейеноорд" - "Шахтер": где и когда смотреть решающий матч украинцев в Лиге Европы
Сегодня, 16 марта, донецкий "Шахтер" сыграет против нидерландского "Фейеноорда" в 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После ничейного результата (1:1) в Варшаве, команды сойдутся в ответном матче 1/8 финала ЛЕ в Нидерландах.
Букмекеры считают, что "Шахтер" - аутсайдер противостояния. Коэффициент на победу украинцев – 7,0. Выигрыш "Фейеноорда" оценивают в 1,5. Ничью в основное время – 4,40.
За свою историю "Шахтер" и "Фейеноорд" встречались трижды. Дважды выигрывал "Шахтер", еще один матч закончился вничью.
Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится 17 марта.
"Шахтер" – последний представитель Украины в этом еврокубковом сезоне.
Лига Европы
1/8 финала. Повторная встреча
16 марта
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Шахтер" (Украина)
Первый матч – 1:1
Роттердам, стадион "Де Кейп"
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.15
Покупка 38.15Продажа 38.91
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное