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"Фейеноорд" - "Шахтер": где и когда смотреть решающий матч украинцев в Лиге Европы

16 мартa, 2023 четверг
07:55
Спорт

Сегодня, 16 марта, донецкий "Шахтер" сыграет против нидерландского "Фейеноорда" в 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После ничейного результата (1:1) в Варшаве, команды сойдутся в ответном матче 1/8 финала ЛЕ в Нидерландах.

Букмекеры считают, что "Шахтер" - аутсайдер противостояния. Коэффициент на победу украинцев – 7,0. Выигрыш "Фейеноорда" оценивают в 1,5. Ничью в основное время – 4,40.

За свою историю "Шахтер" и "Фейеноорд" встречались трижды. Дважды выигрывал "Шахтер", еще один матч закончился вничью.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится 17 марта.

"Шахтер" – последний представитель Украины в этом еврокубковом сезоне.

Лига Европы

1/8 финала. Повторная встреча

16 марта

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Шахтер" (Украина)

Первый матч – 1:1

Роттердам, стадион "Де Кейп"

Начало в 19:45

Прямая трансляция на Megogo

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