Фестиваль Via Carpatia призван объединить украинцев, – и.о. министра культуры и информационной политики Карандеев
Ростислав Карандеев, и.о. министра культуры и информационной политики, находясь в Ивано-Франковске на фестивале Via Carpatia, отметил, что с годами это фестивальное движение распространилось на более широкие регионы и даже на страны, имеющие на своей земле Карпатские горы
Это он сказал в эфире Еспресо.
"Известный нам с вами Николай Княжицкий имеет уникальный характер. Он не только является украинским патриотом, но и большим патриотом своей малой родины. В конце концов Украина и состоит из областей, городов, районов и из маленьких громад, которые уникальны и несут свою долю в великую украинскую культуру. И нельзя поддержать украинскую культуру, забывая те маленькие локации, которые рождают нематериальное культурное наследие и являются уникальными по своей культурной истории. Фестиваль Via Carpatia как раз призван объединить украинцев вокруг одного региона, Карпатского, по крайней мере так было задумано изначально", - отметил и.о. министра культуры и информационной политики.
Ростислав Карандеев добавил, что с годами фестиваль Via Carpatia распространился на более широкие регионы и даже на страны, имеющие на своей земле Карпатские горы.
"Мы сегодня являемся участниками и свидетелями того, что к этому фестивальному движению присоединяются все неравнодушные к искусству и поддержке культуры. Сегодня как никогда мы нуждаемся в поддержке международного общества. Это должно происходить не только в виде военной, финансовой помощи, за что мы благодарим каждого, кто ее оказывает. Но, конечно, нам нужна помощь и в культурном контексте", - подчеркнул Карандеев .
- 14-15 октября в Ивано-Франковске проходит Шестой международный художественно-интеллектуальный форум Via Carpatia: "Будущее традиции: украинское в глобальном мире. Программа форума
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