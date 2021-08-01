Фестиваль в столице УПА пройдет в начале октября
1-3 октября 2021 года в городе Олевске, Житомирской области, пройдет ежегодный фестиваль "Олевская республика"
В этом году он будет посвящен восьмидесятой годовщине со дня образования Тарасом Бульбой-Боровцом одноименного военно-территориального формирования, что стало началом Украинской повстанческой армии, рассказывает Еспресо.TV .
Особенностью праздника станет то, что 1 октября впервые состоится Международный турнир по смешанным единоборствам ММА имени Т. Бульбы-Боровца "Олевская республика". Его тоже планируют сделать ежегодным.
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"Если в области введу т" желтую " или " красную " карантинную зону, то фестиваль будут проводить с их учетом и организуют прямую трансляцию", - отмечает по этому поводу территориальная община Олевска.
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