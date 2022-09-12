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Фестиваль современной анимации и медиа-арта Linoleum объявил победителей этого года

12 сентября, 2022 понедельник
12:13
Культура

Фестиваль актуальной анимации и медиа-искусства Linoleum должен был состояться в 11 городах Украины, среди которых Мариуполь и Херсон, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину его провели онлайн

Об этом сообщили организаторы фестиваля Linoleum .

Как говорится в сообщении, сегодня, 12 сентября, Фестиваль современной анимации и медиа-арта Linoleum-2022 объявил победителей.

"В этом году фильмы со всего мира принимали участие в двух конкурсах - международном и конкурсе коммерческой анимации... В международном конкурсе за главный приз соревновались 36 талантливых работ от участников Берлинале, Канн, Венеции и Анси", - говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля отметили призами трех участников:

  • Марту Пайек (Польша) – получила гран-при фестиваля "силу художественного высказывания, увлекательные сцены, визуальное разнообразие и мощное послание" за анимационный фильм "Невозможные фигуры и другие истории I"
  • Густава Холтенеса и Севи Ико Домочевски (Испания) – получили специальное отличие жюри "За совершенно особую эстетику, которая выходит за пределы традиционного, за чрезвычайное внимание к деталям и просто за уникальность" за музыкальный клип "Black midi – Welcome to Hell".
  • Данте Сабайа (Аргентина) получил награду за лучший фильм в конкурсе коммерческой анимации за работу "Miranda! - El arte de recuperarte".

В течение 5-дневного фестиваля зрители увидели 244 фильма на MEGOGO и посетили 9 онлайн мастер-классов в видеобиблиотеке Projector.

"Несмотря на войну, офлайн показы специальных программ состоялись в Киеве и Харькове, а через неделю, 17-18 сентября пройдут в городе Черновцы", - отметили организаторы.

Фестиваль должен был состояться в 11 городах Украины, среди которых Мариуполь и Херсон, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину его провели онлайн.

Организаторы фестиваля Linoleum объявили о дополнительном показе на MEGOGO с 10 по 30 октября.

  • С 2015 г. международный фестиваль современной анимации и медиа-арта Linoleum проходит в Киеве, а ранее проходил в Москве.

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