Фестиваль с украинскими звездами в Варшаве спонсируют владельцы Russian shops в Европе: артистов просят отказаться от участия

О скрытом участии российского бизнеса в мероприятии в поддержку Украины сообщила основательница Stand with Ukraine foundation Наталья Панченко в фейсбуке.

В фестивале примут участие самые известные украинские звезды Океан Эльзы, The Hardkiss, Yaktak official, Sadsvit, Savranenko, Alyona, Дантес, Кола, ЛЯПИС 98 и другие.

Тогда активистка решила проверить организаторов и спонсоров фестиваля на их странице в фейсбуке .

"Я пролистала дальше и обалдела. Потому что информации об организаторе фестиваля на сайте вообще не нашла, а спонсоры этого мероприятия – MixMerkt и Monolith. Эти оба бренда принадлежат к одним владельцам. Выходцы из России и, кажется, Казахстану, которые зарегистрировали бизнес в Германии и известны тем, что имеют в Европе сеть "Russian shops", которая в этом году заходит в Польшу, именно так, не украинских, не восточноевропейских и еще каких-то товаров, как они пытались писать в прессрелизах, а именно российских товаров. производится в России, а часть в Германии по российской рецептуре и под российскими брендами", - пишет Наталья Панченко.

Она отметила, что в Польше эти бренды уже открыли несколько магазинов, которые, несмотря на написанное на сайте, все равно продают российские товары.

"Поскольку в Польше россиян очень мало, они заходят сюда с еще более дерзкой маркетинговой стратегией. Они определили своей аудиторией украинцев, которые сбежали от войны и сейчас живут здесь. То есть они рассчитывают, что украинцы, которые сейчас живут в Польше, будут основными клиентами магазинов российскими товарами, так как мышебратья, есть политика, мы по мере и так далее. Выйти к своей целевой аудитории спонсоры решают громко и так, чтобы все запомнили - спонсируя большой фестиваль на котором выступят самые известные украинские звезды", - добавила активистка.

Она отмечает, что у звезд отсутствует гигиена и они не проверяют организаторов, которые хотят заработать на их имени и бренде Украины.

"Досадно, что они не проверяют для кого и за чьи деньги они соглашаются выступать. Досадно, что люди не вникают куда они покупают билеты и кто хочет их этим билетом купить. Досадно, что когда очередные поляки будут критиковать эту сеть и требовать не продавать российские товары на территории Польши, сеть будет прикрываться лояльными украинцами, которые были на их фестивале и прекрасно покупают товары в маркетах.Как это, в конце концов, делали Ашан и Леруа Мерлен, когда поляки их бойкотировали. как тупых баранов", - добавляет Наталья Панченко.

И призывает артистов проявить позицию и не "танцевать под дудку террористов":

"До фестиваля осталось несколько дней. Он организуется в частном клубе. Единственное, что может изменить ход событий – это если звезды откажутся танцевать под дудку террористов и таки откажутся от участия".

В комментариях на обличительный материал уже отреагировали Океан Эльзы и The Hardkiss. Они отмечают, что организаторы не сообщали им и не согласовали спонсоров мероприятия. И они потребуют объяснений и решительных действий.

"Если организаторы не откажутся от сотрудничества с брендами, имеющими связи со страной-агрессором – группа не будет участвовать в фестивале. Мы ждем комментариев организаторов", - написали The Hardkiss.

"Понятно, если к этому фестивалю имеет отношение хоть что-то русскоподобное, нас там не будет! Ждем объяснения организатора, что происходит вообще?!", - отреагировал Океан Эльзы.