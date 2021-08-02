Фестиваль Идей 2021 объявил программу
Всеукраинская площадка для общения ответственных лидеров из разных областей, Фестиваль Идей, объявил программу событий на 21-23 августа. К 30-летию Независимости Украины был избран фокус фестиваля - "Украина, которой удается"
"Из-за успешных примеров в сфере бизнеса, государственного управления, культуры, науки, технологий и других отраслей, мы будем пытаться понять наше настоящее и формировать видение будущего", - рассказывают в оргкомитете.
В частности, состоится серия дискуссий во общим лозунгом "Украина worldwide", посвященная достижениям на международной арене:
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"Успехи новой украинской дипломатии"
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"Украинские ученые в мировой науке"
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"Мировая экспансия украинской IT"
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"Большой бизнес с глобальными амбициями"
Участников ждут три дня насыщенных дискуссий и неформального общения по следующим направлениям:
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Общество и государство
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Культура и креативность
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Наука и технологии
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Безопасность
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Экономика и предпринимательство
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Образование
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медиа
Среди заявленных спикеров Фестиваля Идей 2021 - около сотни лидеров, от действующих министров и владельцев крупного бизнеса в передовых ученых и руководителей благотворительных инициатив. Так, в фестивале уже подтвердили участие Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, генеральный директор компании Bosch Украины Виталий Бульда, докторша физико-математических наук Екатерина Терлецкая, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевников и другие.
Некоторые из тем, которые будут обсуждать в Одессе 21-23 августа:
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Государство в один клик: путь цифровизации
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Я еду домой: реинтеграция территорий конфликта
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Земля возможностей: становление украинского рынка земли
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От искусства к развлечению и обратно: поиск новых форм
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Новый город: кто и как создает комфортный публичное пространство
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Журналистские расследования суток информационной прозрачности
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Навыки благополучия: как удержать внутренний баланс во времена потрясений
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Гендерное равенство: эволюция или борьба?
Программа дополняется, возможны незначительные изменения.
В этом году Фестиваль Идей, который пятый год подряд организуют Аспен Институт Киев и Impact Hub Odessa, состоится вживую в Одессе 21-23 августа. Вход на все события свободный при условии регистрации и соблюдения карантинных норм. Регистрация участников открыта здесь .
Фестиваль Идей - это площадка, где неравнодушные лидеры, мыслители и практики вступают в равный диалог, обмениваются идеями, вдохновляются, задают вопросы и ищут на них ответы.
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