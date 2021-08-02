Фестиваль Идей 2021 объявил программу

"Из-за успешных примеров в сфере бизнеса, государственного управления, культуры, науки, технологий и других отраслей, мы будем пытаться понять наше настоящее и формировать видение будущего", - рассказывают в оргкомитете.

В частности, состоится серия дискуссий во общим лозунгом "Украина worldwide", посвященная достижениям на международной арене:

"Успехи новой украинской дипломатии"

"Украинские ученые в мировой науке"

"Мировая экспансия украинской IT"

"Большой бизнес с глобальными амбициями"

Участников ждут три дня насыщенных дискуссий и неформального общения по следующим направлениям:

Общество и государство

Культура и креативность

Наука и технологии

Безопасность

Экономика и предпринимательство

Образование

медиа

Среди заявленных спикеров Фестиваля Идей 2021 - около сотни лидеров, от действующих министров и владельцев крупного бизнеса в передовых ученых и руководителей благотворительных инициатив. Так, в фестивале уже подтвердили участие Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, генеральный директор компании Bosch Украины Виталий Бульда, докторша физико-математических наук Екатерина Терлецкая, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевников и другие.

Некоторые из тем, которые будут обсуждать в Одессе 21-23 августа:

Государство в один клик: путь цифровизации

Я еду домой: реинтеграция территорий конфликта

Земля возможностей: становление украинского рынка земли

От искусства к развлечению и обратно: поиск новых форм

Новый город: кто и как создает комфортный публичное пространство

Журналистские расследования суток информационной прозрачности

Навыки благополучия: как удержать внутренний баланс во времена потрясений

Гендерное равенство: эволюция или борьба?

Программа дополняется, возможны незначительные изменения.

В этом году Фестиваль Идей, который пятый год подряд организуют Аспен Институт Киев и Impact Hub Odessa, состоится вживую в Одессе 21-23 августа. Вход на все события свободный при условии регистрации и соблюдения карантинных норм. Регистрация участников открыта здесь .

Фестиваль Идей - это площадка, где неравнодушные лидеры, мыслители и практики вступают в равный диалог, обмениваются идеями, вдохновляются, задают вопросы и ищут на них ответы.