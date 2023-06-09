Фестиваль документального кино Docudays UA-2023 объявил победителей
20-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA-2023 объявил победителей. Одну из наград получил фильм о Мариуполе
Об этом идет речь в сообщении на сайте Docudays UA.
Главную награду конкурса DOCU/МИР получила лента "Мы не угаснем" режиссера Алисы Коваленко.
"Главную награду получает фильм, создающий пространство для тех, чьи судьбы кто-то мог бы уже считать потерянными из-за истории и геополитических обстоятельств. Фильм, поддерживающий видение будущего поколения, его потенциала и воли к завоеванию мира силой творчества, любопытства и взаимной поддержки", – объяснило свой выбор жюри.
Специальное отличие конкурса DOCU/МИР получила лента "Этилаат роз" режиссера Аббас Резай о роли свободной журналистики в развитии демократических обществ.
Главный приз конкурса DOCU/УКРАИНА получил фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова. Он же получил и приз зрительских симпатий.
Особое отличие конкурса DOCU/УКРАИНА отдали фильму "Хрупкая память" Игоря Иванько.
В программе DOCU/Коротко главный приз забрала лента "Просыпаясь в тишине" Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи, а особое отличие - фильм Алексея Радинского "Чернобыль 22".
Главный приз конкурса RIGHTS NOW! получил фильм "Железные бабочки" режиссера Романа Любого, а особое отличие в этой же категории - "Убийство журналиста" Мэтта Сарнецки.
Главный приз студенческого жюри получила лента "Хрупкая память". Особые награды дали двум лентам - "Молчаливая история" и "Этилаат Роз".
Также вручили премию имени Андрея Матросова, основанную организаторами Docudays UA в честь продюсера фестиваля, погибшего в автокатастрофе 16 февраля 2010 года. Главный приз здесь получил фильм Ptitsa Алины Максименко, особое отличие – "Каждый раз заикаюсь от известия из Киева" Дарьи Мамайсур.
- 20-й международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA проходил со 2 по 8 июня в Киеве.
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