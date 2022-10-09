Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, во время которого победитель был определен по итогам всего 28 кругов из-за ливня. Благодаря этой победе гонщик "Ред Булл" стал недостижим для преследователей в общем зачете и досрочно стал чемпионом мира.

Титул стал для Ферстаппена вторым в карьере – первый он выиграл в 2021 году. Нидерландец сравнялся по количеству титулов с испанцем Фернандо Алонсо, финном Микой Гаккиненом, бразильцем Эмерсоном Фиттипальди, британцами Грэмом Гиллом, Джимом Кларком и итальянцем Альберто Аскари.

Макс Ферстаппен – 17-й в истории многократный чемпион мира и 11-й пилот, получивший два титула подряд.

Формула-1

Гран-при Японии

Сузука

9 октября

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл")

2. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл") +27,066

3. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") +31,763

Общий зачет

1. Ферстаппен – 366 очков

2. Перес – 253

3. Леклер – 252

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