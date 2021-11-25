Ferrexpo возглавила рейтинг компаний, дружественных к семьям среди предприятий горно-металлургической отрасли

23 ноября 2021 г. состоялась официальная презентация результатов исследования и объявление победителей. Опрос был проведен Центром "Развитие Корпоративной Социальной Ответственности" по заказу Фонда Народонаселения ООН в Украине UNFPA. В опросе приняли участие 50 компаний из 16 секторов экономики, сообщает прес-служба Ferrexpo.



Предприятия группы Ferrexpo (прим. Полтавский ГОК, Еристовский ГОК, Белановский ГОК) реализуют политику, направленную на поддержку работников и работниц с семьями. В компании используются лучшие практики, чтобы создать благоприятные предпосылки для удовлетворения потребностей людей в компании.



Для баланса между работой и личной жизнью на уровне корпоративной культуры поддерживается взаимное уважение к личному времени человека, поэтому не принято беспокоить коллегу после окончания рабочего дня, в выходные или во время отпуска, за исключением экстренных производственных ситуаций. Уже третий год подряд действует программа благополучия работников, проводятся обучающие вебинары о физическом и ментальном здоровье, финансовой грамотности. На постоянной основе действует линия психологической поддержки, на которую может обратиться каждый работник или работница.



Для сохранения и улучшения физического здоровья персонала в Ferrexpo действует расширенная программа медицинского страхования жизни и здоровья, проводится медицинское обследование на собственной медико-санитарной базе с новейшим оборудованием, предоставляется возможность бесплатного посещения плавательного бассейна, льготные путевки на оздоровление и занятия в спортивный комплекс.



Компания Ferrexpo является лидером в Украине по внедрению принципов гендерного равенства и инклюзивности. Женщинам компании предоставляется всесторонняя поддержка для максимальной самореализации как дома, так и на работе. Более 160 женщин проходят обучение в школе женского лидерства Fe_Munity, где получают поддержку и мотивацию. Для женщин в декрете возможна дистанционная работа или гибкий график. Реализована программа "Мужской декрет" - если семейная пара работает на предприятии, и заработная плата мужчины выше, при участии в программе жена будет получать компенсацию в зарплате пока мужчина в декрете, чтобы семейный бюджет не пострадал.



В Ferrexpo действует ряд льгот согласно условиям коллективного договора, кроме того, что закреплено законодательством. К примеру, материальная выплата в связи со вступлением в брак, родителям первоклассника, новогодние подарки и льготные путевки на оздоровление для детей, финансовая помощь работникам, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах.



Анна Адом, директорка по управлению персоналом и быту ЧАО "Полтавский ГОК", группа Ferrexpo:

"Доброжелательное отношение к семье со стороны работодателя положительно сказывается на производительности труда. Мы понимаем, что комфортные условия труда для работников с семейными обязанностями способствуют повышению лояльности к работодателю. А благополучие работников оказывает положительное влияние на эффективность нашей компании в целом".

Справка о компании:Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.