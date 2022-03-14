Ferrexpo увеличивает финансирование гуманитарного фонда для Украины до 7,5 миллиона долларов США

После объявления о создании Фонда 7 марта 2022 г. Группе стало известно о необходимости дальнейшей поддержки гуманитарных проектов и инициатив в Украине, поэтому Совет директоров Группы Ferrexpo решил увеличить утвержденный бюджет Фонда соответственно. Инициативы, входящие в деятельность Фонда, включают в себя работу Группы по координации поставок и распределения наборов продуктов питания, поставку основных медицинских товаров для больниц и медицинских учреждений, обеспечение питанием граждан, находящихся в зоне деятельности группы и других регионах. Ситуация в Украине меняется каждый день, и потому Фонд призван помочь Группе быстро реагировать, чтобы удовлетворить растущие потребности Украины, своих работников и их семей в это непростое время. Дополнительную информацию об инициативах, охватываемых Фондом на сегодняшний день, можно найти на веб-сайте Группы по ссылке.

Приоритетом Ferrexpo остается безопасность ее работников и местных общин, и Группа работает над преодолением возникающего в Украине гуманитарного кризиса и обеспечением первоочередных потребностей населения.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2021 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com