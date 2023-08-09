В первом полугодии 2023 года компания снизила производство железорудных окатышей на 59% — до 1967 тыс. тонн против первого полугодия прошлого года. В то же время это на 57% больше, чем в июле — декабре прошлого года, когда компания из-за отключения электроэнергии произвела всего 1256 тыс. тонн.

Об этом говорится в отчете за 6 месяцев, опубликованном компанией на Лондонской фондовой бирже.

"К сожалению, война в сочетании с длительной блокировкой украинских портов значительно влияет на то, что объемы производства остаются ниже уровня до полномасштабного вторжения. Хотя в Украине заметно возобновление оптимизма, ситуация продолжает оставаться сложной", — констатирует Лучио Дженовезе, председатель совета директоров Ferrexpo.

Компания сейчас использует две из четырех линий производства окатышей. Этого хватает для поставок продукции европейским клиентам. Уменьшение производства усилилось падением цен на железную руду. В итоге полугодовая прибыль (EBITDA) упала на 87% — до $64 млн. Компания объясняет такие показатели ростом издержек, обусловленных преимущественно меньшими объемами производства, ростом глобальной инфляции и ценами на энергоносители.

"Поскольку работают только две линии производства окатышей из четырех, бизнес и дальше будет нести большие постоянные затраты, в частности, расходы на заработные платы работников, важное и постоянное финансирование для громад и гуманитарную поддержку", - комментирует Николай Кладиев, финансовый директор Ferrexpo.

За 2022 год компания Ferrexpo уплатила более 6,3 млрд гривен налогов в бюджеты Украины разных уровней и инвестировала в активы на Полтавщине более 6 млрд гривен во время войны.