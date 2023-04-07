Ferrexpo увеличила объемы производства в 1 квартале более чем вдвое
Улучшение поставок электроэнергии и запуск второй линии окомкования позволили увеличить объемы выпуска
Об этом пишет gmk.center .
Швейцарская железорудная компания Ferrexpo с активами в Украине выпустила 901 тыс. тонн окатышей в первом квартале 2023 года, что на 116% больше, чем в четвертом квартале 2022 года, когда было произведено 420 тыс. тонн продукции.
Об этом говорится в отчете Ferrexpo по производству за первый квартал 2023 года. Весь объем производства был представлен окатышами с содержанием железа 65%.
Следует отметить, что результаты первого квартала близки к суммарному производству за второе полугодие прошлого года (993 тыс. т). Такое значительное увеличение объема производства произошло за счет улучшения поставок электроэнергии, что позволило запустить в феврале вторую линию окомкования.
Но объемы выпуска на 67% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда компания работала всеми четырьмя линиями. В апреле - июне Ferrexpo планирует продолжить работу не более чем на двух линиях окомкования, если не произойдет значительных изменений, которые могут повлиять на производственные возможности и логистику. Это должно обеспечить объемы выпуска, сопоставимые с показателями первого квартала.
"Мы стремимся планировать объемы производства в будущем исходя из консервативного подхода, чтобы сохранить показатели ликвидности и в то же время обеспечить стабильные и устойчивые поставки для наших долгосрочных клиентов", – отметил главный исполнительный директор Ferrexpo Джим Норт.
Как сообщал GMK Center, по итогам 2022 года Ferrexpo сократила производство окатышей на 46% по сравнению с 2021 годом – до 6,053 млн тонн. Выпуск окатышей в четвертом квартале уменьшился на 86% г./г. – до 417 тыс. тонн, в частности, DR-окатышей – на 18% г./г., до 353 тыс. тонн.
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей для производства стали. Производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК (по 100% акций в собственности).
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