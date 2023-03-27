Ferrexpo уплатила 6,3 млрд грн налогов в 2022 году

Группа Ferrexpo уплатила 6,3 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней в 2022 году. Об этом заявила пресс-служба компании по запросу GMK Center.

Ferrexpo увеличила сумму платежей в местные бюджеты на 13% и сумму рентных платежей – на 70%, несмотря на 46% падение объемов производства, 24% снижение цен на мировых рынках железорудного сырья (Fe62% CFR Китай). Рост сумм рентных платежей обусловлен соответствующими изменениями в Налоговом кодексе относительно механизма начисления ренты за использование недр для добывания железных руд.

Ferrexpo остается ключевым налогоплательщиком в регионе. В 2022 году Группа обеспечила 534 млн. грн. или 64% налоговых поступлений в бюджет Горноплавнивской общины Полтавской области, являющийся центром деятельности Ferrexpo.

Вклад Группы на уровне области тоже важен. В 2021 году доля Ferrexpo в налоговых поступлениях бюджета Полтавской области составила 29% по расчетам GMK Center. То есть, Ferrexpo обеспечивает развитие 55-тысячного города и региона с населением 1,5 млн человек.

Следует отметить важность деятельности группы на государственном уровне. Об этом свидетельствует тот факт, что Полтавский ГОК из года в год входит до 10 крупнейших плательщиков налога на прибыль, рентной платы за право разработки недр и экологического налога в Украине.

Суммарно Ferrexpo за последние пять лет уплатила $725 млн налоговых платежей в бюджеты всех уровней, согласно среднему официальному курсу гривны к доллару США за год.

"Вызовы, которые создала война в Украине, не пошатнули статус Ferrexpo как крупного налогоплательщика. Мы продолжаем работать, поставлять партнерам продукцию, обеспечивать людей работой, создавать добавленную стоимость и обеспечивать налоговые поступления в бюджеты Украины. Это залог поддержки жизни в Украине сегодня и ее развития и восстановления в будущем", – отметил генеральный директор Ferrexpo Джим Норт.

Напомним, по итогам 2022 года Ferrexpo произвела 6,053 млн т окатышей, что на 46% меньше по сравнению с 2021 годом. Выпуск DR-окатышей с 67% содержанием железа в 2022 году уменьшился на 18% г./г. – до 353 тыс. т. В течение года производство окатышей прямого обновления составило 6% от общего производства продукции.