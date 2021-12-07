Ferrexpo стала лидером по крупнейшим инвестициям в горнодобывающую отрасль на Полтавщине
На Полтавщине больше всего инвестиций фиксируют в горнодобывающую промышленность. Ferrexpo является лидером таких инвестиций
Об этом говорится в отчете о ходе выполнения стратегии развития Полтавской области на 2021-2027 годы, передает Кременчугская газета .
И. о. директора департамента экономического развития торговли и привлечения инвестиций ОГА Елена Онупко сообщила, что больше всего инвестиций в экономику области (а это 85%) вложено благодаря работе горнодобывающей отрасли.
Лидером в этом вопросе является компания Ferrexpo, владеющая на Полтавщине ГОК.
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