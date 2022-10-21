Ferrexpo совместно с НГО "Послезавтра" запустили программу развития, менторской и психологической поддержки женщин в Украине

Главной задачей было понять, как поддержать тех, кто потерял работу или понял, что всегда мечтал о другом деле или почувствовал, что не знает, куда двигаться дальше.

70% опрошенных потеряли работу или остаются в неопределенном состоянии из-за войны и только 30% ответили, что работают. На вопрос, в какой поддержке вы нуждаетесь, женщины ответили, что это в первую очередь помощь в поиске работы, на втором месте – менторство, коучинг и психологическая поддержка и на третьем – образование. При этом основные вопросы, которые волнуют женщин в разрезе карьерных перспектив, это как подготовить себя к участию в восстановленные страны, понять, чего я действительно хочу, избавиться от синдрома самозванки.

Результатом этого опроса стала обновленная и трансформированная бесплатная программа развития женского лидерства Fe_munity 3 от Ferrexpo. В отличие от двух предыдущих модулей, компания развернула полноценную всеукраинскую менторско-образовательную платформу для женщин со всей Украины Femunity.ua .

Участницы программы получат поддержку и знания от 25 спикерш, персональное менторство от 50 менторок и профессиональный самоаудит. За четыре месяца обучения будут охвачены темы актуализации своих амбиций и поиска себя; разработка стратегии развития проектов; управление изменениями, временем и проектами; самопрезентации и разрешения конфликтов; управление рисками и многие другие.

"В этот критический период одной из многих важных задач бизнеса, ГО и общества является поддержка экономическо-социального фронта. Войну мы выигрываем, но должны удержать экономику, помочь тем, кто остался без работы или осознал, что стремится к реализации в другой сфере, возможно, наконец-то открыть собственное дело.” - говорит Анна Адом, директор по управлению персоналом и быта Ferrexpo и автор проекта. Также этим проектом Ferrexpo хочет показать пример другим бизнесам — война не повод отказываться от корпоративной социальной ответственности, а наоборот — пора усиливать ее. К тому же очень хочется, чтобы женщины, которые временно переместились за границу, получили правильный сигнал: страна ждет женщин, здесь есть место для развития, самореализации, а главное поддержка, поэтому программа содержит персональное менторство, аудит и карьерную ориентацию, комьюнити женщин-лидерок, которые уже обмениваются опытами собственных проектов и думают об общих идеях и стартах.

Гендерная тема актуальна как никогда, женщины во время войны остались в более шатком положении, статистика и опросы свидетельствуют о вспышке домашнего насилия.

"Мы получили более 400 анкет и смогли предоставить место 120 участницам-финалисткам. Надеемся в будущем сможем запустить еще не один модуль для женщин-лидерок", - убеждена Любовь Козюра, DEI офицер Ferrexpo. - Сейчас 52% участниц - представительницы частного бизнеса, 38% - общественный сектор и 10% - власть и государственные учреждения. 16% участниц являются внутренне перемещенными лицами, которые были вынуждены покинуть дом из-за войны и еще столько же временно находятся в ЕС и ожидают возвращения в Украину. Среди причин учиться даже во время войны, которую женщины называют, на первом месте – усиление собственных компетенций, нетворкинг и поиск новых контактов для своих бизнесов и проектов и лучшее понимание себя и своего потенциала. Такой интерес к учебно-развивающей программе говорит только об одном: эмиграция не тренд, женщины стремятся оставаться в стране, развиваться сами и усиливать свои общества и громады.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить продуктивность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатышей в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .