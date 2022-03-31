Ferrexpo Константина Жеваго приобрела партию препарата L-тироксин для лечения щитовидной железы

Партия уже доставлена в город и предусматривает обеспечение достаточного количества работников компании Ferrexpo, жителей города и внутренне перемещенных лиц.



По запросу медицинских учреждений Горишних Плавней был поставлен препарат L-тироксин в дозировке 50 мг, 75 мг и 100 мг. Препараты будут выдаваться пациентам бесплатно через медицинские учреждения города и семейные врачи. Работники компании Ferrexpo также будут снабжены препаратом в медико-санитарной части по месту работы.



"В Украине сегодня наблюдается определенный дефицит лекарств для тиреоидной терапии, которые необходимы пациентам с болезнями щитовидной железы, в частности медикаменты с действующим веществом левотироксин. Это жизненно необходимые препараты, которые по назначению врача нужно принимать ежедневно на постоянной основе. Благодаря содействию руководства компании Ferrexpo мы нашли поставщика в Германии, провели закупку L-тироксина и организовали доставку в Украину",- сообщила главный врач медико-санитарной части компании Ferrexpo Рудометкина Ирина.



Как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки L-тироксина в аптечные учреждения Украины.



Напомним, что Совет Директоров группы Ferrexpo выделил финансирование на обеспечение гуманитарных потребностей нашей страны в размере 7,5 миллионов долларов. Компания Ferrexpo продолжает следить за текущей ситуацией в Украине и оперативно поддерживать работников компании, жителей города Горишни Плавни, Полтавской и других областей Украины.



Справка о Ferrexpo:



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР. В 2021 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .