Ferrexpo приобрела медикаменты для больницы города Горишние Плавни на сумму 3,2 млн грн

В частности, больница уже обеспечена месячным запасом инсулина, который жизненно необходим для пациентов с сахарным диабетом, пишет Еспресо.TV.



Поставлены необходимые медикаменты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, бронхов, легких, обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные препараты, антибиотики широкого спектра, витамины и многое другое. Также в медицинское учреждение уже поступили медицинские перчатки, перевязочные и другие необходимые расходные материалы.



Руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине Юрий Химич:



"К сожалению, в сегодняшних условиях в Украине есть перебои с поставками медикаментов, и это существенно усложняет работу медицинского персонала. С первых дней с начала полномасштабной агрессии России против Украины мы держим руку на пульсе и оперативно реагируем на гуманитарные нужды города Горишние Плавни и не только . Наша задача, как социально ответственного бизнеса, – сделать все возможное для обеспечения нормального функционирования медицинских учреждений".



Ранее сообщалось, что Совет Директоров группы Ferrexpo выделил финансирование на обеспечение гуманитарных потребностей нашей страны в размере 7,5 миллиона долларов. Компания Ferrexpo продолжает следить за текущей ситуацией в Украине и оперативно оказывать помощь медицинским учреждениям Полтавской и других областей Украины.



Справка о Ferrexpo:



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК.Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОК и 100% акций Еристовского ГОК. В 2021 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .