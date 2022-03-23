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Главная война с Россией Ferrexpo приобрела медикаменты для больницы города Горишние Плавни на сумму 3,2 млн грн

Ferrexpo приобрела медикаменты для больницы города Горишние Плавни на сумму 3,2 млн грн

23 мартa, 2022 среда
14:40
война с Россией

Горишнеплавнинская больница интенсивного лечения получила очередную партию помощи компании Ferrexpo. Медицинским работникам переданы препараты критической необходимости, сложившейся в сегодняшних условиях

В частности, больница уже обеспечена месячным запасом инсулина, который жизненно необходим для пациентов с сахарным диабетом, пишет Еспресо.TV.

Поставлены необходимые медикаменты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, бронхов, легких, обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные препараты, антибиотики широкого спектра, витамины и многое другое. Также в медицинское учреждение уже поступили медицинские перчатки, перевязочные и другие необходимые расходные материалы.

Руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине Юрий Химич:

"К сожалению, в сегодняшних условиях в Украине есть перебои с поставками медикаментов, и это существенно усложняет работу медицинского персонала. С первых дней с начала полномасштабной агрессии России против Украины мы держим руку на пульсе и оперативно реагируем на гуманитарные нужды города Горишние Плавни и не только . Наша задача, как социально ответственного бизнеса, – сделать все возможное для обеспечения нормального функционирования медицинских учреждений".

Ранее сообщалось, что Совет Директоров группы Ferrexpo выделил финансирование на обеспечение гуманитарных потребностей нашей страны в размере 7,5 миллиона долларов. Компания Ferrexpo продолжает следить за текущей ситуацией в Украине и оперативно оказывать помощь медицинским учреждениям Полтавской и других областей Украины.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК.Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОК и 100% акций Еристовского ГОК. В 2021 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .

Ferrexpo
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