Ferrexpo помогла Херсонщине ликвидировать последствия оккупации и теракта

Российская оккупация Херсона и пригородов, продолжавшаяся до ноября 2022 года, принесла немало бед местным жителям. После подрыва врагом Каховской ГЭС они еще и подвергались подтоплениям теории. Потом же, когда вода сошла, им пришлось созерцать пейзажи с грудами мусора, отходами жизнедеятельности и остатками разрушенных зданий. Местная коммунальная техника была повреждена и выведена из строя агрессором, поэтому некоторое время после подрыва дамбы вообще не было возможности осуществлять хозяйственную деятельность.

"Вся территория громады была замусорена… У нас была критическая ситуация", - говорит Игорь Дудар, глава Чернобаевской сельской военной администрации.

По запросу Чернобаевской администрации к ликвидации последствий трагедии присоединилась горная компания Ferrexpo. Компания направила более 6 млн грн для выполнения работ по подсыпке дорог, расчистке и углублению пруда, ликвидации подтоплений, разбору завалов, складированию и вывозу мусора, расчистке местной свалки. Эти средства позволили привлечь людей и технику: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы и загрузочные машины. Работы выполнялись подрядной организацией Ferrexpo – Одесским путестроительным управлением с 20 июля по 1 октября 2023 года.

“У нас правило - стараться помогать всем, кто в этом нуждается. После полномасштабного вторжения благодаря специально созданному Гуманитарному фонду особое внимание мы уделяем гуманитарной поддержке военных, которые мужественно защищают границы нашего государства, а также населенных пунктов, которые наиболее страдают от агрессии врага”, - отмечает Юрий Химич, руководитель проектов и программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpо в Украине.

С момента полномасштабного вторжения компания Ferrexpo вместе со своим благотворительным фондом направила более 800 млн грн громадам в 12 областях Украины, наиболее пострадавшим от агрессии России.