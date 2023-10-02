Ferrexpo помогла Херсонщине ликвидировать последствия оккупации и теракта
По запросу Чернобаевской администрации к ликвидации последствий подрыва врагом Каховской ГЭС присоединилась горная компания Ferrexpo
Российская оккупация Херсона и пригородов, продолжавшаяся до ноября 2022 года, принесла немало бед местным жителям. После подрыва врагом Каховской ГЭС они еще и подвергались подтоплениям теории. Потом же, когда вода сошла, им пришлось созерцать пейзажи с грудами мусора, отходами жизнедеятельности и остатками разрушенных зданий. Местная коммунальная техника была повреждена и выведена из строя агрессором, поэтому некоторое время после подрыва дамбы вообще не было возможности осуществлять хозяйственную деятельность.
"Вся территория громады была замусорена… У нас была критическая ситуация", - говорит Игорь Дудар, глава Чернобаевской сельской военной администрации.
По запросу Чернобаевской администрации к ликвидации последствий трагедии присоединилась горная компания Ferrexpo. Компания направила более 6 млн грн для выполнения работ по подсыпке дорог, расчистке и углублению пруда, ликвидации подтоплений, разбору завалов, складированию и вывозу мусора, расчистке местной свалки. Эти средства позволили привлечь людей и технику: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы и загрузочные машины. Работы выполнялись подрядной организацией Ferrexpo – Одесским путестроительным управлением с 20 июля по 1 октября 2023 года.
“У нас правило - стараться помогать всем, кто в этом нуждается. После полномасштабного вторжения благодаря специально созданному Гуманитарному фонду особое внимание мы уделяем гуманитарной поддержке военных, которые мужественно защищают границы нашего государства, а также населенных пунктов, которые наиболее страдают от агрессии врага”, - отмечает Юрий Химич, руководитель проектов и программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpо в Украине.
С момента полномасштабного вторжения компания Ferrexpo вместе со своим благотворительным фондом направила более 800 млн грн громадам в 12 областях Украины, наиболее пострадавшим от агрессии России.
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