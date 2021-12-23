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Ferrexpo получила награду за проект по зарыблению реки Днепр на всеукраинском конкурсе КСО проектов 2021

23 декабря, 2021 четверг
11:12
Экономика

22 декабря 2021 состоялась торжественная церемония награждения победителей XII Конкурса бизнес кейсов по корпоративной социальной ответственности, который ежегодно проводит Центр "Развитие КСО". К оценке было представлено 80 проектов от 45 компаний со всей Украины. В этом году тема конкурса "Вклад бизнеса в Цели устойчивого развития"

В рамках достижения цели устойчивого развития №14 "Сохранение морских ресурсов" Ferrexpo представили проект зарыбления Днепра.

Группа инициировала проект специальной помощи речной экосистеме, существующей в реке Днепр, прилегающей к операционной базе Группы в г. Горишние Плавни (Полтавской обл.). Чтобы помочь бороться с вредными сине-зелеными водорослями, которые накапливаются в течение летних месяцев, реку пополняют растительноядной рыбой, которая питается этими водорослями, и таким образом балансируют ее экосистему.

Проект реализуется ежегодно минимум два раза в год – весной и осенью, чтобы постепенно улучшать качество воды в реке. Компания Ferrexpo на постоянной основе выделяет средства на закупку рыбы, ее транспортировку и организацию зарыбления. Вселение рыбы происходит в присутствии и под контролем представителей Полтавского рыбоохранного патруля. В частности, используется толстолоб, белый амур, двухлетний карп, и другие. Уже в течение следующих 3-4 лет ожидается существенное уменьшение цветения воды и неприятного запаха на набережной Днепра, где любят купаться и отдыхать местные жители и гости города.

Дополнительно ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости использования моющих средств без формальдегида, которые и влекут за собой формирование сине-зеленых водорослей. Также важна охрана самой рыбы, то есть борьба с браконьерством. Отлов должен происходить согласно законодательству и по установленным законом нормам.

Сергей Валковой – лидер проекта по зарыблению Днепра, начальник департамента единого сервиса и кадрового администрирования ЧАО "Полтавский ГОК", Группа Ferrexpo:

"Сегодня благодаря уже сделанным шагам мы увидели изменения в период цветения воды, нам удалось отсрочить этот процесс на два месяца позже, то есть не в мае, а в июле. Мы намерены продолжать начатую работу по сохранению экосистемы реки Днепр, чтобы будущие поколения жителей города Горишние Плавни могли наслаждаться живописной красотой нашего края".

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

Общество
Ferrexpo
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