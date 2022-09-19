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Ferrexpo поддержала проект "Несокрушимая мама" фонда Маши Ефросининой

19 сентября, 2022 понедельник
10:27
Экономика

Компания Ferrexpo присоединилась к благотворительному проекту "Несокрушимая мама" "Фонду Маша" Маше Ефросининой. Целью проекта является оказание психологической поддержки матерям и детям, пострадавшим в результате военных действий

Проект предусматривает трехнедельную реабилитацию в Карпатах, помогающую справиться с психологическими и физическими травмами. Это уникальная офлайн программа помощи, разработанная специалистами, чтобы помочь женщинам, попавшим в следующие ситуации:

● Находились в оккупации (блокаде) более месяца;
● Стали жертвами военных преступлений (физического/сексуального насилия, пыток, увечий, травм и т.п.);
● Утратили члена семьи;
● Пережили потерю / полное повреждение недвижимого имущества;
● Стали свидетелями убийств/пыток/насилия и т.п.;
● Получили психологические расстройства в результате боевых действий.

Программа в рамках проекта "Несокрушимая мама" включает в себя работу с психологом для взрослых и детей, групповые занятия, арттерапию, физические упражнения, помогающие женщинам стабилизировать свое состояние. Проект рассчитан на жителей областей, находившихся под оккупацией, а также на тех, где проходили активные боевые действия. Участие в программе бесплатно.

"Полномасштабная война, которую развязали против нашей страны, навсегда оставит отпечаток печали и горя в сердце каждого украинца. К большому сожалению, враг безжалостен к гражданским людям, особенно попавшим под оккупацию. Компания Ferrexpo уже много лет внедряет практику работы с ментальным здоровьем, и потому понимает важность профессиональной психологической помощи пострадавшим. Совет директоров Группы утвердил финансирование в размере 50 тыс. долларов США. Надеемся, что благодаря общим усилиям мы сможем помочь тем женщинам и детям, которые в этом нуждаются больше всего", – отметил Юрий Химич, генеральный директор ООО "Билановский ГОК", руководитель программ КСО Ferrexpo в Украине.

Маша Ефросинина, Основатель "Фонда Маша", телеведущая, Почетная госпожа Посол ООН в сфере народонаселения Украины по вопросам гендерного равенства и предотвращения и противодействия насилию:

"Психологическая и физическая травма женщин - это большая и неотложная проблема. Уже сейчас от войны пострадали сотни тысяч украинок. "Фонд Маша" берет под крыло самых травмированных девушек. За время существования проекта "Несокрушимая мама" реабилитацию прошли уже более 500 женщин и детей. И мы не останавливаемся!Мы благодарны частному бизнесу, в частности компании Ferrexpo, за отзыв и неравнодушие к теме психологической реабилитации женщин и детей.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .

война с Россией
Ferrexpo
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