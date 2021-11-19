Ferrexpo победила в премии HR Pro Awards 2021 в номинации "Разнообразие и инклюзивность"

С 2020 года Ferrexpo реализует 360-градусную DEI (diversity, equity, inclusion) стратегию, принципы инклюзивности и гендерного равенства. Это первый кейс в крупном украинском бизнесе, когда к таким вопросам подошли систематизировано и комплексно.



30% персонала компании Ferrexpo составляют женщины, но среди руководителей эта цифра меньше. К 2030 году компания задекларировала среди своих целей иметь 25% женщин на руководящих должностях, таким образом компания стремится к гендерной сбалансированности и гармоничности в коллективе.



В 2020 году компания провела гендерный аудит внутренних политик на соответствие принципам гендерного равенства, принципам недискриминации и выявлению возможных несоответствий. Введена позиция Амбассадора по гендерному равенству, DEI офицерши, разработаны и внедрены гендерные KPI.



Основная школа женского лидерства Fe_Munity – образовательная платформа для женщин-лидерок, направленная на получение необходимых знаний и компетенций для дальнейшего профессионального роста женщин. Учения прошли уже более 160 женщин. Для них создано сообщество выпускниц Fe_Munity Alumna, которым оказывается менторская поддержка.



Открыта школа Ferrexpo Inclusion School. Обучение прошло 100 руководителей, которые ознакомились с принципами инклюзивности, гендерного равенства и недискриминации, получили знания, способствующие поддержанию идей толерантности, противодействию гендерным и другим видам стереотипов в различных аспектах жизнедеятельности предприятия.



Всего за год работы удалось добиться значительных результатов:

1 женщина директор по персоналу вошла в состав правления компании

1 женщина заняла позицию директрисы по охране труда и промышленной безопасности

1 женщина заняла позицию главной маркшейдерки

4 женщины стали водительницами большегрузных авто

3 женщины стали электрогазосварщицами

96 мужчин компании приняли обязательство HeForShe

HR Pro Awards – всеукраинская ежегодная премия для профессионалов в сфере HR. Главная задача премии – отметить командные и личные достижения представителей профессии, которые способствуют повышению уровня профессиональных практик в Украине.Представленные проекты оценивали более 30 ведущих представителей HR-сообщества Украины из 15 отраслей. Независимость оценки подтверждена международной аудиторской компанией KPMG.Председатель Правления ЧАО "Полтавский ГОК", Лотоус В.В.:"Сегодня я в очередной раз убеждаюсь в правильности избранного нами пути. Для Ferrexpo, как для международной компании, разнообразие и инклюзивность являются обязательной составляющей нашей стратегии развития. Мы выбрали комплексный подход и очень быстро добились весомых результатов. Награда от HR Pro Awards – это признание наших достижений и положительных изменений в отношении женщин в Украине".Справка о компании:Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.