Ferrexpo передала награду Каннского фестиваля боксеру-чемпионке Анне Охоте

На фестивале 2021 года одну из наград, "Серебряного дельфина", в категории "Досуг и спорт", получило видео о спортсменке из города Горишние Плавни Анне Охоте, которое снял режиссер Максим Чужа для компании Ferrexpo. На прошлой неделе Анна получила свою статуэтку.

В течение спортивной карьеры Анна чувствовала поддержку со стороны компании Ferrexpo, что позволяло организовывать тренировочный процесс, участвовать в международных соревнованиях, пользоваться современным спортивным снаряжением. Поддержка спортсменов, а также талантливой и одаренной молодежи – среди приоритетов менеджмента компании и ее основного акционера Константина Жеваго. В Ferrexpo счастливы быть причастными к достижениям и наградам спортсменов в национальных и международных соревнованиях.

Кроме самой Анны, в видео снялись ее тренеры Александр и Ирина Середницкие. Фильм рассказывает о тренировках Анны, финале ЧМ-2018 и ее заветной мечте — привезти в Горишние Плавни олимпийское золото.

Режиссер фильма, Максим Чужа, отмечает роль атмосферы всесторонней поддержки со стороны компании, спортсменов и тренерского состава при создании фильма: "Этот успех был возможен благодаря дружеской и самоотверженной работе как Анны, ее тренеров, нашей съемочной группы, так и компании Ferrexpo, которая , во-первых, долгие годы поддерживает спорт и спортсменов, во-вторых, поддержала нашу команду и творческий замысел и выделила средства для создания фильма", – отмечает он.

Команда фильма и компания Ferrexpo ожидают новых успехов, ведь фильм "Анна" был отобран на Международный женский кинофестиваль в Лос-Анджелесе.

"Мы с гордостью способствуем расширению прав и возможностей женщин в нашем бизнесе и сообществах, поэтому очень приятно видеть, что наш фильм получает признание на фестивале, отмечающем женщин, роль которых в обществе уникальна", - сообщили в Ferrexpo.

Анна Охота:

Мастер спорта Украины международного класса, член сборной команды Украины по боксу. С 2010 года является действующей чемпионкой и многократным призером чемпионатов Украины по боксу. В 2011 году получила бронзовую и серебряную награды на чемпионате мира и Европы среди юниорок. В 2012 году стала чемпионкой Европы среди юниорок 2013-2014 гг. – серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и Европы среди женщин. В 2018 году стала чемпионкой международного турнира и бронзовым призером чемпионата Европы. Вице-чемпионка чемпионата мира среди женщин 2018 г.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатышей в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.