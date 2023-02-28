FERREXPO Константина Жеваго вошла в ТОП-5 компаний по объему помощи ВСУ

В опросе приняли участие 25 крупнейших компаний Украины. Из него видно, что на начало 2023 года почти 85% бизнеса в Украине помогает ВСУ или занимается волонтерской помощью. Из них напрямую помогают армии и ТрО 63% опрошенных, остальные реализуют гуманитарные проекты.

Объем оказанной помощи поражает. За год полномасштабного вторжения бизнес передал для нужд военных 4914 автомобилей и спецтехники, 263 992 шлемов и бронежилетов, 10 347 квадрокоптеров и приборов ночного видения, 5053 компьютеров и планшетов, 4435 буржуек. медоборудование, 1 540 000 литров горючего.

Компания Ferrexpo Константина Жеваго передала военных и гуманитарных грузов на сумму более 699 млн грн. В первой пятерке также SCM Рината Ахметова (5 млрд грн), Kernel Андрея Веревского (1 млрд грн), МХП Юрия Косюка (794 млн грн) и Group DF Дмитрия Фирташа (588 млн грн).

Помимо Ferrexpo благодаря поддержке Константина Жеваго и компаний, где он является существенным акционером, уже был передан автомобиль-разминировщик для ДСНС и машины скорой помощи для многих украинских городов. Коммунальный транспорт для Макарова, Тростянца, Ахтырки, Новой Галещины и Чернигова. Переданы продукты питания для Харьковщины, Полтавщины, Запорожья. Медикаменты и больничное оборудование для Николаева, Чернигова, Днепра, Сумщины, Полтавщины, Киевщины и других областей. Николаеву поставлено технологическое оборудование для снабжения жителей питьевой водой. Топливные материалы, строительные материалы, офисная электроника, генераторы, средства защиты и многие другие гуманитарные товары были переданы во все регионы Украины. Николаев, Сумы и Кривой Рог получили значительную сумму денежной помощи. И на этом программы помощи и поддержки не останавливаются.