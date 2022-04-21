Ferrexpo Константина Жеваго увеличила финансирование гуманитарного фонда до 12,5 млн долларов США
Совет директоров компании Ferrexpo Константина Жеваго принял решение об увеличении финансирования Гуманитарного фонда Ferrexpo до 12,5 миллионов долларов США – на 5 миллионов долларов США больше, чем ранее объявленная сумма. Об этом говорится в пресс-релизе компании
Решение об увеличении финансирования было принято для того, чтобы руководство Группы могло и дальше эффективно и своевременно реагировать на гуманитарный кризис, сложившийся в Украине в результате вторжения России.
Среди последних проектов, которые Группа реализовала с помощью Фонда: социальная поддержка громад, медицинское обеспечение, поддержка внутриперемещенных лиц, логистическая помощь и поддержка местных властей: закупка электронного оборудования для документирования ущерба, нанесенного громадам по всей Украине.
"Работа нашего гуманитарного фонда сосредоточена на предоставлении непосредственной финансовой поддержки ряду инициатив с использованием нашего опыта работы в Украине, а также нашей широкой и разнообразной сети бизнес-контактов для обеспечения товарами и услугами нуждающихся. Характер и масштабы проектов меняются ежедневно, и мы гордимся тем, что можем поддержать громады по всей Украине в это непростое время", - прокомментировал генеральный директор Ferrexpo Джим Норт.
О Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые, по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья, позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить продуктивность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 40 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатышей в в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .
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