Ferrexpo Константина Жеваго увеличила финансирование гуманитарного фонда до 12,5 млн долларов США

Решение об увеличении финансирования было принято для того, чтобы руководство Группы могло и дальше эффективно и своевременно реагировать на гуманитарный кризис, сложившийся в Украине в результате вторжения России.

Среди последних проектов, которые Группа реализовала с помощью Фонда: социальная поддержка громад, медицинское обеспечение, поддержка внутриперемещенных лиц, логистическая помощь и поддержка местных властей: закупка электронного оборудования для документирования ущерба, нанесенного громадам по всей Украине.

"Работа нашего гуманитарного фонда сосредоточена на предоставлении непосредственной финансовой поддержки ряду инициатив с использованием нашего опыта работы в Украине, а также нашей широкой и разнообразной сети бизнес-контактов для обеспечения товарами и услугами нуждающихся. Характер и масштабы проектов меняются ежедневно, и мы гордимся тем, что можем поддержать громады по всей Украине в это непростое время", - прокомментировал генеральный директор Ferrexpo Джим Норт.



О Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые, по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья, позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить продуктивность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 40 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатышей в в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .