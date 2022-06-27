Ferrexpo Константина Жеваго продолжает реализацию гуманитарных проектов в Полтаве

По инициативе основного акционера компании Ferrexpo Константина Жеваго и команды руководителей горнодобывающих предприятий в Полтаву, в соответствии с текущими потребностями, направляются партии помощи, в частности одежда, обувь, постельное белье, детские игрушки, бытовая химия, коляски и кроватки для маленьких детей.

Очередной груз помощи доставлен в гуманитарный хаб на этой неделе. Стоимость данной помощи составила более 1,5 млн гривен. Волонтеры получили более 2000 демисезонных подростковых жакетов, более 3000 футболок, около 2000 комплектов детского белья и многие другие необходимые товары.

Одной из задач гуманитарной миссии Ferrexpo также является решение вопроса создания необходимого продовольственного резерва. Так, по обращению руководства Полтавской областной военной администрации, в течение июня было доставлено более 5 тонн колбасных изделий для оперативного распределения между нуждающимися. Стоимость предоставленной продукции превышает 1 млн гривен.

"Формируя груз помощи, каждый раз мы исходим из конкретных потребностей населенного пункта, региона или категории лиц, для которых она предназначена. К процессу принятия решений о выделении помощи приобщаются все руководители предприятий в Украине и менеджмент Ferrexpo. Осознавая важность нашей деятельности для регионов, где расположены наши производственные мощности, мы находимся в постоянном диалоге с представителями власти на местах, волонтерским сообществом и общественностью, изучаем все потребности и работаем над их удовлетворением", - сообщили в компании.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .