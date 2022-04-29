Ferrexpo Константина Жеваго продолжает поддерживать медицинские учреждения Кременчуга

Общая стоимость товаров медицинского назначения составила более 1,2 миллиона гривен.



"Эта партия помощи достаточно разносторонняя: от средств индивидуальной защиты и антисептиков до антибиотиков широкого спектра, иммуносупрессоров и экспресс-тестов", – говорит Юрий Химич, руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине. "Партия для каждой из больниц формировалась индивидуально в соответствии с их потребностями. В это сложное для Украины время мы стремимся предоставить самое необходимое для медицинских учреждений региона и всей Украины", - добавил он.



"Наша работа сегодня отличается от работы в мирное время напряженностью всех служб и круглосуточным дежурством. Мы готовы к развертыванию госпиталя при необходимости, к тому же вирус COVID-19 до сих пор не пропал, и эта помощь от Ferrexpo особенно ценна для защиты персонала и пациентов" , - сообщила Людмила Мигаль, директор Кременчугской городской больницы планового лечения.



По словам Оксаны Корляковой, директора больницы интенсивного лечения "Кременчугская", ее медучреждение получает помощь от Компании Ferrexpo с 2020 года. "Это и скорая помощь, и спецоборудование, и средства индивидуальной защиты, которые помогают принимать горожан, жителей района и переселенцев 24/7", - уточнила госпожа Корлякова.



Компания Ferrexpo тесно сотрудничает с представителями местных властей и центральными органами власти для обеспечения гуманитарных потребностей населения Украины.



Справка о Ferrexpo:



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 40 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .