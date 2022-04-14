Ferrexpo Константина Жеваго присоединилась к спасению эко-парка Фельдмана

С начала российского вторжения в Украину один из самых больших природных парков нашей страны попал под удар. В экопарке проживало более 5000 животных. Работники парка начали эвакуацию животных в другие зоопарки в более безопасные места нахождения.



Компания Ferrexpo оперативно откликнулась на запрос о помощи. В частности, была предоставлена финансовая помощь для перевозки, питания, лечения и обеспечения надлежащего ухода за животными. Также компания предоставила металлопрокат из собственных запасов для обустройства клеток. Благодаря совместным усилиям удалось провести безопасный вывоз животных из Харьковщины в Полтавскую, Одесскую и другие области. Транспортировка крупных хищников требует определенных условий, которые смогли организовать работники парка на месте. Сегодня большинство животных перевезены в безопасные места - ягуары, пумы, рыси, леопарды, львы, тигры, большой медведь и маленькие медвежата.



Джим Норт, генеральный директор компании Ferrexpo:



"Россия продолжает вторжение в Украину и, к сожалению, в результате минометных обстрелов был уничтожен крупнейший природный парк в Харьковской области. Зоологическая коллекция парка самая большая в Украине, большинство животных занесены в Красную книгу и поэтому находятся под угрозой исчезновения. Когда мы узнали о ситуации в парке, мы почувствовали, что обязаны помочь в этой ужасной ситуации, предоставив материалы и финансирование. В рамках работы гуманитарного фонда Ferrexpo мы рады помочь эко-парку Фельдмана в столь сложное время".



Ильченко Виталий Витальевич, директор эко-парка Фельдмана в г. Харьков:



"Мы благодарны всем, кто откликнулся нам помочь как в Украине, так и за рубежом. В частности, благодарим компанию Ferrexpo за содействие в обустройстве временных вольеров, организацию транспорта, финансовую поддержку для приобретения пищи и медикаментов. Работники эко-парка смогли обеспечить эвакуацию животных в безопасные места и оказать медицинскую помощь раненым. Мы уверены, что питомцы эко-парка будут в комфортных условиях. Мы обязательно отстроим инфраструктуру нашего парка, чтобы все желающие могли снова посещать его".





Компания Ferrexpo продолжает следить за событиями в Украине и оперативно реагирует на гуманитарные нужды общин. С начала российской агрессии в Украине благотворительный фонд компании в рамках утвержденной суммы в размере 7,5 млн долларов США продолжает оказывать гуманитарную поддержку нашей стране.



Справка о Ferrexpo:



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР. В 2021 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com