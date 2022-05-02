Ferrexpo Константина Жеваго присоединилась к решению проблем с водоснабжением в Николаеве
В результате ракетных ударов в Николаеве повреждены две сети, которые снабжали город питьевой водой. Из-за постоянной угрозы повторных обстрелов невозможно выполнить ремонтные восстановительные работы в полном объеме и с надлежащим качеством
Компания Ferrexpo немедленно приняла решение о поставке больших емкостей для питьевой воды и решении технических вопросов, связанных с бурением скважин. В соответствии с переговорами с представителями Николаева, принято решение о поставке 150 емкостей объемом 1000 литров каждая, 108 из которых уже доставлены получателям. Общая стоимость партии помощи составит около 1 млн гривен.
“Николаевщина находится на грани гуманитарной катастрофы, поскольку были разрушены объекты критической инфраструктуры и коммунальной сферы – сети водоснабжения и водоотвода. Мы сразу направили свои усилия для организации местным жителям доступа к питьевой воде, ведь Специальный Гуманитарный фонд Ferrexpo был создан в том числе именно для этой цели – обеспечение гуманитарных потребностей жителей тех территорий, которые больше всего нуждаются в этом" - сообщил руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине Юрий Химич.
Напомним, компанией Ferrexpo, входящей в ТОП-3 мировых экспортеров высококачественных железорудных окатков с производственными мощностями в Украине, создан Специальный Гуманитарный фонд, распределение средств из которого координируется руководством предприятий компании в Украине в тесном сотрудничестве с представителями местных властей и национальными органами власти. Утвержденный бюджет Гуманитарного фонда Ferrexpo составляет 12,5 миллиона долларов.
Справка о Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 40 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .
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