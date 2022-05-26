Ferrexpo Константина Жеваго приобрела партию одежды и обуви для переселенцев в Полтаве

По инициативе руководителей и коллектива в помещении Полтавского академического областного театра кукол было организовано место предоставления гуманитарной помощи вынужденным перемещенным лицам. Волонтеры получают запросы и пытаются предоставить всестороннюю помощь таким людям. Поэтому просят благотворителей приобрести необходимое для оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Театр обратился к руководителям горнодобывающих предприятий компании Ferrexpo с просьбой о приобретении одежды, обуви, постельного белья и детских игрушек.

Компания Феррекспо оперативно отозвалась и совместно с футбольным клубом "Ворскла" организовала доставку гуманитарного груза центру оказания помощи в Полтаве. Руководители, тренеры и спортсмены лично приняли участие в выгрузке доставленного груза. Стоимость этой партии помощи составила более 2,7 млн. грн. Волонтеры получили более 4000 спортивных костюмов, более 3000 футболок, более 2000 пар обуви, среди которых мокасины, кроссовки и сандалии, другая одежда, постельное белье и игрушки для передачи детям всех возрастов.

"Хочу отметить роль основного акционера компании Ferrexpo Константина Жеваго в оперативном рассмотрении и решении гуманитарных проблем, вызванных российской агрессией. Совместная работа с руководством и менеджментом компании, индивидуальный подход, поиск лучшего решения дают надежду на приближающуюся победу и ежедневно облегчают жизнь пострадавших в этой войне. Так, сегодня большое количество семей временно перемещенных лиц получит необходимые обувь и одежду, постельное белье и другое. Этот гуманитарный груз также включает игрушки, которые хоть немного поднимут настроение деткам”, - сообщил Юрий Химич, руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине.

Компания Ferrexpo, которая входит в ТОП-3 мировых экспортеров высококачественных железорудных окатков с производственными мощностями в Украине, создает Специальный Гуманитарный фонд, распределение средств из которого координируется руководством предприятий компании в Украине в тесном сотрудничестве с представителями местной власти и национальными органами власти. Утвержденный бюджет Гуманитарного фонда Ferrexpo составляет 12,5 миллиона долларов.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .