English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Ferrexpo Константина Жеваго приобрела операционный стол для Днепропетровской областной клинической больницы
Новости компаний

Ferrexpo Константина Жеваго приобрела операционный стол для Днепропетровской областной клинической больницы

28 апреля, 2022 четверг
10:54
война с Россией

Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова получила операционный стол от компании Ferrexpo

Этот стол подходит для проведения стандартных операций на грудной клетке и животе, а также для офтальмологических, урологических и других операций.

"Наша больница нуждалась в современном, компактном и функциональном операционном столе. Мы искренне благодарны Компании Ferrexpo, которая откликнулась на нашу просьбу и приобрела для нас такой стол. Его пневматическая система позволяет регулировать каждое действие и обеспечивает точное позиционирование пациента. Более того, операционный стол позволяет делать рентген-снимки почти всех частей тела", – сообщили в медицинском учреждении.



По словам руководителя программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине Юрия Химича, в это сверхсложное для всей Украины время обеспечение нужд медиков - одна из первоочередных задач для созданного по инициативе Константина Жеваго Специального гуманитарного фонда компании Ferrexpo. "Мы на связи с больницами, где принимают наибольшее количество раненых, и с больницами наиболее пострадавших регионов Украины, изучаем их потребности и реагируем на обращения", - добавил Юрий Химич.



Как сообщалось на прошлой неделе, совет директоров компании Ferrexpo решил увеличить утвержденный бюджет Гуманитарного фонда Ferrexpo до 12,5 миллиона долларов США. Решение об увеличении финансирования было принято для того, чтобы руководство Группы могло и дальше эффективно и своевременно реагировать на гуманитарный кризис, сложившийся в Украине в результате вторжения России.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить продуктивность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 40 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатышей в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.ferrexpo.com .

Новости
Экономика
Костянтин Жеваго
Ferrexpo
Читайте также:
Сергій Згурець острів зміїний
Автор Сергей Згурец
28 апреля, 2022 четверг
Почему начальник генштаба вооруженных сил России приехал в Изюм. Колонка Сергея Згурца
Полонені на Чернігівщині
27 апреля, 2022 среда
Руководство России намеренно наркотизирует своих военных для того, чтобы свободно управлять ими, – доктор медицинских наук
вибух
27 апреля, 2022 среда
Детонация российского склада боеприпасов в непризнанном Приднестровье образует такую воронку, как от ядерной бомбы в Хиросиме, - Герасимчук
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.04
    Покупка 31.04
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.7
    Продажа 33.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
28 апреля
12:22
Холера, дизентерия и кишечная палочка: 100 тыс. мариупольцев грозит смертельная опасность из-за антисанитарии, - горсовет
11:49
Android
Центр при СНБО напомнил, как подключиться к интернету в укрытиях
11:45
Ощадбанк
Пенсионерам на оккупированных территориях, получавшим пенсии через Укрпочту, будут зачислять их на счета в Ощадбанке
11:38
Эксклюзив
Позиция ООН в войне России против Украины – беспомощна, деятельность секретариата вызывает глубокое разочарование, - дипломат Лубкивский
11:34
За время полномасштабной войны потери оккупантов в Мариуполе достигли более $1,1 млрд, - "Азов"
11:34
За сутки в Ласточкино Донецкой области в результате российских обстрелов повреждено 27 домов, три из них получили прямое попадание снарядов
11:31
"Я представляю свою семью в одном из этих домов": Генсек ООН посетил Бородянку
11:15
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину горячая линия психологической помощи приняла более 1700 обращений, - КГГА
11:13
"Слуги" приостановили членство в партии нардепа Ковалева и просят прокуратуру и СБУ расследовать обстоятельства его общения с оккупационными войсками
10:58
Россияне нанесли авиаудар по курорту Славянска: прокуратура начала расследование
10:54
Николай Княжицкий: Цель всего демократического мира – уничтожить нацистский диктаторский режим в России
10:48
Служители российской православной церкви – солдаты пропагандистской армии РФ, – украинская разведка
10:47
Эксклюзив
Газовая игла Кремля: кто смог соскочить, а кто до сих пор финансирует армию рашистов
10:43
"Такое решение – это дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров", – Ермак о вероятном признании РФ государством-спонсором терроризма
10:39
Около 22,8 тыс. военных, 970 танков, 215 БПЛА и 187 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
10:18
Непризнанное Приднестровье объявило о военных сборах и усилении армии, - украинская разведка
10:07
Российская авиация нанесла ракетный удар по Запорожью: трое пострадавших, среди них ребенок
09:59
Консервы, кофе, крупы, постель: Польша передает Полтавщине 500 тонн гумпомощи
09:58
ГСЧС обезвредила за сутки 1,2 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе авиабомбу
09:49
"Не ждите момента, когда придется идти пешком": Гайдай анонсировал на 28 апреля эвакуацию из пяти городов Луганщины
09:28
Эксклюзив
В результате оккупационных обстрелов на Харьковщине за 27 апреля погибли 3 человека, еще 15 ранены, - депутат облсовета
09:20
"Били током, отрезали палец и сломали ребра": в Запорожской области россияне почти две недели пытали бойца АТО
09:00
Финляндия не будет платить России за газ рублями
08:55
Эксклюзив
Павел Климкин
Путин начал энергетическую войну против Европейского Союза, - Климкин
08:54
Российская ракета попала в заброшенную промзону в Днепропетровской области
08:46
Эксклюзив
Лисичанск пережил горячую ночь, эвакуация происходит каждый день, - руководитель городской ВГА
08:30
Запорожскую АЭС перевели на минимальный уровень мощности из-за повреждения высоковольтной линии
08:27
Байден в Белом доме
Байден выступит с речью, в которой пойдет речь об Украины
08:18
Обновлено
В результате мощных обстрелов в Луганской области были разрушены 13 домов в Лисичанске, в Новодружеске, Северодонецке и Горском произошли пожары в гражданских зданиях
07:45
Лига конференций: расписание матчей и трансляций полуфинала
07:30
Враг увеличивает темпы наступательной операции. Основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении, дополнительно перемещены подразделения воздушно-десантных войск и до 500 единиц техники - Генштаб
07:24
В Белгороде снова были слышны взрывы, власти региона заявили о работе ПВО
07:15
Лига Европы: расписание матчей и трансляций полуфинала
07:10
Конгресc США
Конгресс США может рассмотреть законопроект о ленд-лизе для Украины уже на этой неделе
07:08
США и РФ провели обмен осужденными
06:33
Россия высылает восьмерых дипломатов из Японии из-за их позиции касательно войны в Украине
06:15
Алексей Арестович
Российские срочники попадут под мясорубку западного оружия и злых украинских военных: в июне-июле ВСУ пойдут в наступление, будут ожесточенные бои, - Арестович
05:58
США отправили в Украину более половины обещанных гаубиц, – пресс-секретарь Пентагона
05:33
Россия созывает заседание Совбеза ООН в связи с "западными фейками" об Украине, – Кислица
04:58
Более 4 тысяч американцев подали заявки на спонсорство украинских беженцев в США
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV