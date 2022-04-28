Ferrexpo Константина Жеваго приобрела операционный стол для Днепропетровской областной клинической больницы

Этот стол подходит для проведения стандартных операций на грудной клетке и животе, а также для офтальмологических, урологических и других операций.



"Наша больница нуждалась в современном, компактном и функциональном операционном столе. Мы искренне благодарны Компании Ferrexpo, которая откликнулась на нашу просьбу и приобрела для нас такой стол. Его пневматическая система позволяет регулировать каждое действие и обеспечивает точное позиционирование пациента. Более того, операционный стол позволяет делать рентген-снимки почти всех частей тела", – сообщили в медицинском учреждении.







По словам руководителя программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине Юрия Химича, в это сверхсложное для всей Украины время обеспечение нужд медиков - одна из первоочередных задач для созданного по инициативе Константина Жеваго Специального гуманитарного фонда компании Ferrexpo. "Мы на связи с больницами, где принимают наибольшее количество раненых, и с больницами наиболее пострадавших регионов Украины, изучаем их потребности и реагируем на обращения", - добавил Юрий Химич.







Как сообщалось на прошлой неделе, совет директоров компании Ferrexpo решил увеличить утвержденный бюджет Гуманитарного фонда Ferrexpo до 12,5 миллиона долларов США. Решение об увеличении финансирования было принято для того, чтобы руководство Группы могло и дальше эффективно и своевременно реагировать на гуманитарный кризис, сложившийся в Украине в результате вторжения России.



Справка о Ferrexpo:



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить продуктивность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 40 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатышей в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.ferrexpo.com .