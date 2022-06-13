Ferrexpo Константина Жеваго приобрела коммунальную технику для нужд города Ахтырка

По словам Ахтырского городского главы Павла Кузьменко, восстановление города требует значительных финансовых ресурсов и возможностей местного бюджета недостаточно для выполнения такого объема работ. "Город Ахтырка официально получил статус героя, но это далось нашему обществу очень большой ценой и жертвами", - добавил он.

Компания Ferrexpo передала в город фронтальный погрузчик SDLG LG936L и экскаватор-погрузчик Bobcat B730. Стоимость техники составляет более 4,8 млн гривен.

Юрий Химич, руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине, отметил: “Территории, которые первыми встретили врага и были оккупированы, ощущают критическую потребность в обеспечении коммунальной техникой для ликвидации последствий боевых действий и восстановления городов. Менеджмент Ferrexpo и лично Константин Жеваго оперативно рассмотрели обращение городских властей Ахтырки и профинансировали приобретение экскаватора и погрузчика. Надеемся, это приблизит возвращение горожан к нормальной жизни”.

Ferrexpo, входящая в ТОП-3 мировых экспортеров высококачественных железорудных окатков с производственными мощностями в Украине, создала Специальный Гуманитарный фонд, изучающий потребности общин и оперативно организующий их обеспечение. Помощь предусматривает передачу продуктов питания, питьевой воды, одежды, обуви, предметов гигиены, медицинского оборудования и медикаментов, коммунальной техники, транспортных средств и т.д.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .