"В нашей громаде сейчас насчитывается почти 13 тысяч льготников. Также к ним будут добавлены официально зарегистрированные вынужденные переселенцы - более 8 тысяч человек. Таким образом в общей сложности более 20 тысяч человек из числа льготных категорий населения необходимо обеспечить бесплатным общественным транспортом", - отметил городской голова Горишних Плавней Дмитрий Быков.

Мэр поблагодарил Константина Жеваго за поддержку громады и всех, кто принимал участие в приобретении автобусов. "Этот транспорт нам нужен как никогда. Два автобуса, работавших на городском социальном маршруте, очень устаревшие и постоянно нуждаются в дорогостоящем ремонте. Поэтому крайне необходимо было приобрести новые современные автобусы", - пояснил мэр и добавил, что, кроме того, территориальная громада выросла больше, чем в 3,5 раза, когда к Горишним Плавням присоединились сельские территории.

Сегодня это два старостинских округа: Восточный и Дмитровский, в составе которых 14 сел. Поэтому остро встал вопрос перевозки, кроме городского населения, еще и сельских жителей. "За счет новых автобусов планируем ввести новый социальный маршрут в обоих старостинских округах", – подытожил городской голова.

По словам начальницы отдела проектов корпоративной социальной ответственности Ferrexpo Елены Кондратюк, Компания остается надежным партнером города Горишни Плавни и оперативно откликается на все запросы общества. "Мы стремимся поддерживать комфортные условия инфраструктуры города как для его жителей, так и для внутриперемещенных лиц. Гуманитарный фонд Ferrexpo уже более пяти месяцев работает над преодолением социального кризиса, вызванного полномасштабной войной в Украине не только в регионе деятельности предприятий Ferrexpo, а и на всей территории нашей страны. Совместными усилиями мы помогаем ускорить нашу победу", - добавила она.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.