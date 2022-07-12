Ferrexpo Константина Жеваго приобрела два автобуса для города Горишни Плавни
Горишнеплавненская громада получила новый транспорт для перевозки пассажиров на социальных маршрутах. Два автобуса турецкого производства Guleryuz GD 272 LF отвечают всем нормам безопасности и экологическому стандарту Евро-6. Закупку нового транспорта профинансировала Компания Ferrexpo
"В нашей громаде сейчас насчитывается почти 13 тысяч льготников. Также к ним будут добавлены официально зарегистрированные вынужденные переселенцы - более 8 тысяч человек. Таким образом в общей сложности более 20 тысяч человек из числа льготных категорий населения необходимо обеспечить бесплатным общественным транспортом", - отметил городской голова Горишних Плавней Дмитрий Быков.
Мэр поблагодарил Константина Жеваго за поддержку громады и всех, кто принимал участие в приобретении автобусов. "Этот транспорт нам нужен как никогда. Два автобуса, работавших на городском социальном маршруте, очень устаревшие и постоянно нуждаются в дорогостоящем ремонте. Поэтому крайне необходимо было приобрести новые современные автобусы", - пояснил мэр и добавил, что, кроме того, территориальная громада выросла больше, чем в 3,5 раза, когда к Горишним Плавням присоединились сельские территории.
Сегодня это два старостинских округа: Восточный и Дмитровский, в составе которых 14 сел. Поэтому остро встал вопрос перевозки, кроме городского населения, еще и сельских жителей. "За счет новых автобусов планируем ввести новый социальный маршрут в обоих старостинских округах", – подытожил городской голова.
По словам начальницы отдела проектов корпоративной социальной ответственности Ferrexpo Елены Кондратюк, Компания остается надежным партнером города Горишни Плавни и оперативно откликается на все запросы общества. "Мы стремимся поддерживать комфортные условия инфраструктуры города как для его жителей, так и для внутриперемещенных лиц. Гуманитарный фонд Ferrexpo уже более пяти месяцев работает над преодолением социального кризиса, вызванного полномасштабной войной в Украине не только в регионе деятельности предприятий Ferrexpo, а и на всей территории нашей страны. Совместными усилиями мы помогаем ускорить нашу победу", - добавила она.
Справка о Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.
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