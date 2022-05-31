Ferrexpo Константина Жеваго приобрела автомобиль скорой помощи для медиков Чернигова

По словам и.о. генерального директора коммунального некоммерческого предприятия "Черниговская областная детская больница" Черниговского областного совета Николая Люткевича, их больница также пострадала и осталась фактически единственным медицинским учреждением в области, которое имеет 14 клинических отделений и обслуживает как Чернигов, так и область. Кроме того, медики испытывают определенные проблемы, связанные с повреждением дорог, и нуждаются в специализированных транспортных средствах повышенной проходимости.

Компания Феррекспо немедленно отреагировала на потребности врачей и приобрела автомобиль скорой помощи (реанимобиль) FORD TRANSIT стоимостью свыше 2,1 млн. грн. Реанимобиль предназначен для перевозки детей старше 10 лет и укомплектован всем необходимым.

"Сегодня мы передали медикам Черниговщины автомобиль скорой помощи повышенной проходимости, который позволит транспортировать пациентов в условиях бездорожья, что сейчас чрезвычайно важно, ведь в результате военной агрессии основные транспортные пути области повреждены. Руководство Ferrexpo в Украине получает запросы из разных областей нашей страны, мы внимательно изучаем их и оказываем гуманитарную поддержку, особенно в части обеспечения первоочередных потребностей населения и здравоохранения”, - сообщил Юрий Химич, руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине.

Компания Ferrexpo, которая входит в ТОП-3 мировых экспортеров высококачественных железорудных окатков с производственными мощностями в Украине, создает Специальный Гуманитарный фонд для обеспечения потребностей населения нашей страны. Сейчас в различные области уже передана коммунальная техника, автомобили скорой помощи, медицинское оборудование и медикаменты, продукты питания, генераторы, одежда, обувь и многое другое.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .