Ferrexpo Константина Жеваго приобрела автомобиль для медиков Макарова

По оценкам власти Макаров разрушен на 40%: большинство жилых домов и магазинов полностью уничтожены, значительные повреждения получили административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, сильно пострадал и коммунальный транспорт поселка, в частности автомобили медицинского назначения.

По поручению основного акционера компании "Феррекспо" Константина Жеваго был оперативно приобретен современный автомобиль для коммунального некоммерческого предприятия "Макаровский центр первичной медико-санитарной помощи", который будет использоваться для нужд жителей, которые обслуживаются Плахтянской амбулаторией общей практики семейной медицины.

"Для государства, которое находится в состоянии войны, – надежная работа больниц, а также амбулаторий семейной медицины, является критичным вопросом для решения властью на местах. Городские органы власти работают в условиях недостаточного финансирования, разрушения логистической инфраструктуры, поэтому крайне важно оказывать помощь регионам, пострадавшим от агрессии, и делать возможной деятельность объектов критической и социальной инфраструктуры", - отметили в компании Ferrexpo.

Менеджмент Ferrexpo и лично Константин Жеваго продолжают следить за ситуацией в Украине и оперативно оказывать помощь туда, где в ней больше всего нуждаются. Компания объединила усилия своих руководителей и работников и уверена, что такая поддержка поможет как можно быстрее справиться с последствиями вражеской агрессии.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить продуктивность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатышей в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.