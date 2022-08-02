Ferrexpo Константина Жеваго помогает восстановить транспортную инфраструктуру Сумщины

На сегодня город крайне нуждается в коммунальной технике и транспорте. Компания Ferrexpo изучила этот вопрос и раньше уже приобрела и передала автобус, облегчивший ситуацию с пассажирскими перевозками. Руководство города Тростянец обратилось также с просьбой о приобретении грузовых автомобилей, необходимых для улучшения работы коммунальных предприятий. Основной акционер Ferrexpo Константин Жеваго инициировал оперативную закупку и доставку автомобилей в город.

Два современных специализированных грузовых автомобиля Hyundai HD 78 сразу начали работать на благо громады для выполнения задач по восстановлению города и возвращению к мирной жизни. Стоимость закупки транспортных средств составляет более 4 миллионов гривен.

"Приоритетной задачей для нашей компании является оказание помощи наиболее пострадавшим регионам. Задачи Гуманитарного фонда, созданного с первых дней войны, заключаются в возобновлении работы заведений и учреждений социальной и бюджетной сферы, коммунальных предприятий, транспортной инфраструктуры пострадавших населенных пунктов, а также в решении ряда инициатив по преодолению гуманитарного кризиса: снабжения продуктами питания и лекарствами, доставки питьевой воды и гигиенических средств тем, кто в этом нуждается в первую очередь", - отметили в Ferrexpo.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить продуктивность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатышей в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com