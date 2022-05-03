Ferrexpo Константина Жеваго передала партию продуктов питания для Новогалещинской и Козельщинской территориальных общин

«Инициативы, входящие в деятельность нашего Гуманитарного Фонда (Фонд), включают работу Компании по координации поставок и распределения продуктов для граждан, находящихся в зоне деятельности Ferrexpo и других регионах Украины. Вышеуказанная продовольственная партия направлена на резервное обеспечение питанием жителей Новогалещинской и Козельщинской территориальных общин, а также вынужденных временно перемещенных лиц”, - отметил руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине Юрий Химич.

Ранее сообщалось, что по инициативе Константина Жеваго компанией Ferrexpo, входящей в ТОП-3 мировых экспортеров высококачественных железорудных окатков с производственными мощностями в Украине, создан Специальный Гуманитарный Фонд, распределение средств с которого координируется руководством предприятий Компании в Украине в тесном сотрудничестве с представителями местных властей. центральными органами власти.

Одной из первоочередных задач, решаемых Фондом, является приобретение продуктов питания для обеспечения гуманитарных потребностей населения в местах активных боевых действий и временно перемещенных лиц из пострадавших регионов страны.

Напомним, из-за необходимости дальнейшей поддержки гуманитарных проектов и инициатив в Украине, на прошлой неделе Совет директоров компании Ferrexpo решил увеличить утвержденный бюджет финансирования гуманитарных потребностей нашей страны до 12,5 миллиона долларов США.

Справка о Ferrexpo :

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpoобеспечить ют сырьем мировую металлургическую промышленность более 40 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.