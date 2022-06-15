В партию помощи вошли антибиотики, противовоспалительные, антибактериальные и обезболивающие препараты, растворы для инъекций, сердечно-сосудистые и другие узкоспециализированные лекарства.

С самого начала российского военного вторжения в Украину наша Компания внимательно изучает ситуацию и потребности различных областей нашей страны. Менеджмент Ferrexpo и лично Константин Жеваго оперативно рассмотрели обращение Управления здравоохранения Сумской ОГА и организовали приобретение всех необходимых лекарств. Препараты уже доставлены в Сумы и используются медицинскими работниками для помощи пациентам”, - сообщили в Феррекспо.

Ferrexpo, входящая в ТОП-3 мировых экспортеров высококачественных железорудных окатков с производственными мощностями в Украине, создала Специальный Гуманитарный фонд, изучающий потребности общин и оперативно организующий их обеспечение. К данному процессу вовлечен менеджмент Компании, руководители на местах и другие сотрудники, объединяющие свои усилия и помогающие украинцам в это тяжелое для страны время.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .