Ferrexpo Константина Жеваго передала партию гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц в Полтаве

Коллектив Полтавского академического областного театра кукол с первых дней войны создал место оказания гуманитарной помощи вынужденным переселенцам и, согласно оценке потребностей, обратился к руководителям горнодобывающих предприятий компании Ferrexpo с просьбой о предоставлении необходимых для семей с детьми вещей: бытовой химии, средств гигиены, подгузников, игрушек, детских колясок и кроваток.

Ferrexpo немедленно отозвалась на обращение и направила соответствующий груз в гуманитарный хаб. В частности, было передано 20 детских кроваток, 50 прогулочных колясок, более 1000 пачек подгузников, более 4000 единиц гигиенических средств, детское питание и т.д. Общий вес партии помощи составил более 5 тонн.

К решению организационных вопросов получения груза присоединился менеджмент и тренерский состав футбольного клуба "Ворскла", который также является активным участником реализации гуманитарных проектов и инициатив руководства компании Ferrexpo и ее основного акционера Константина Жеваго. Стоимость партии помощи составляет более 550 тысяч гривен.

"У всех были несколько другие планы на весну этого года: театр готовил премьеры спектаклей, спортсмены готовились к ответственным матчам в национальных и международных соревнованиях. Сейчас артисты занимаются решением гуманитарных вопросов вынужденно перемещенных лиц, а тренеры и футболисты оказывают гуманитарную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. К нам обратились волонтеры из Полтавы, и мы не могли оставить без помощи людей, потерявших свои дома", - отметил Юрий Химич, руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине.

Компания Ferrexpo, которая входит в ТОП-3 мировых экспортеров высококачественных железорудных окатышей с производственными мощностями в Украине, создает Специальный гуманитарный фонд, распределение средств из которого координируется руководством предприятий компании в Украине в тесном сотрудничестве с представителями местной власти и национальными органами власти. Утвержденный бюджет Гуманитарного фонда Ferrexpo составляет 12,5 миллиона долларов США.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить продуктивность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатышей в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .