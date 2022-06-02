Ferrexpo Константина Жеваго передала новый автобус в Тростянец

За это время была уничтожена значительная часть инфраструктурных объектов: полностью разрушен авто и железнодорожный вокзал, предприятия и учреждения, больница, все магазины и аптеки, админздания, сотни частных домов. Российские военные уничтожили все автомобили скорой помощи, а также коммунальный транспорт.

В Феррекспо обратился городской голова Тростянца Юрий Бова с просьбой оказать гуманитарную помощь для обеспечения жизнедеятельности населения в Тростянецкой городской территориальной общине. Компания приняла решение транспортного вопроса: приобрела и доставила в город Тростянец новый автобус АТАМАН А092Н6 стоимостью свыше 2,5 млн. гривен.

По словам Юрия Химича, руководителя программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине, помощь населению является приоритетом для Компании.

"Руководство Ferrexpo направляет свои гуманитарные инициативы на обеспечение неотложных запросов наших граждан. В Тростянке очень острая потребность в коммунальной технике и транспорте. Переданный в город автобус поможет облегчить ситуацию с перевозками", - добавил он.

Компания Ferrexpo, которая входит в ТОП-3 мировых экспортеров высококачественных железорудных окатков с производственными мощностями в Украине, создает Специальный Гуманитарный фонд, который изучает потребности общин и оперативно организует их обеспечение.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа изготовила 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .