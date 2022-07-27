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Ferrexpo Константина Жеваго передала гуманитарную помощь в Запорожье

27 июля, 2022 среда
15:51
Экономика

Компания Ferrexpo передала товары гуманитарного назначения для внутренне перемещенных лиц из Бердянска, которые разместились в Запорожье

Город Бердянск у Азовского моря был оккупирован с первых дней войны. Оккупанты заняли все административные здания и базы, установили свой контроль над городом. Сейчас в городе нет газа, есть большая проблема с продуктами, наличными, медикаментами и горючим. Время от времени слышны взрывы, в городе отсутствует мобильная связь, частично отсутствует электроснабжение. В довоенное время в городе Бердянск проживало более 110 тыс. жителей, большинство из них были вынуждены эвакуироваться из города, чтобы выжить.

Сбежавшие от войны тысячи жителей Бердянска на сегодняшний день нашли убежище в Запорожье. Эти внутренне перемещенные лица нуждаются в гуманитарной поддержке, а именно в базовых бытовых вещах и нормальных условиях жизни. Многие семьи прибыли с маленькими детьми и стариками.

По словам Юрия Химича, руководителя программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине, необходимо поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома в Бердянске, помочь им вернуться к нормальной жизни и начать адаптироваться к новой реальности. На сегодняшний день за счет Гуманитарного фонда Ferrexpo приобретены и доставлены в Запорожье продукты питания, средства гигиены и медикаменты на сумму более 2 млн. грн.

Основной акционер Ferrexpo Константин Жеваго лично принимает участие в обсуждении проблемных вопросов совместно с менеджментом Ferrexpo, осуществляет мониторинг ситуации в Украине и отзывается на запросы о помощи в те регионы, где в ней больше всего нуждаются.

"Приближение победы и скорейшее восстановление пострадавших регионов и страны в целом - та цель, которая объединяет руководителей и работников Ferrexpo. Каждый из нас делает все возможное для этого", - отметили в компании.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатышей в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

Украина
Запорожье
Костянтин Жеваго
Ferrexpo
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