Ferrexpo Константина Жеваго передала более 70 автомобилей для гуманитарных нужд армии и территориальной обороны

Всего Ferrexpo передала более 70 автомобилей разного класса на общую сумму более 3,5 млн долларов США.



"Защитники нашей страны нуждаются в поддержке, и мы как социально ответственная Компания и граждане своей страны не можем стоять в стороне. Потребность транспортных средств - одна из ключевых. Согласно нормам действующего законодательства в условиях военного положения мы оперативно среагировали и организовали передачу имеющихся у нас автомобилей разного класса", - сообщил Руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине Юрий Химич.



Кроме передачи указанной выше партии автомобилей, как сообщалось ранее, Совет директоров Ferrexpo согласовал дополнительное финансирование на обеспечение гуманитарных потребностей нашей страны в размере 7,5 миллиона долларов. Компания продолжает следить за текущей ситуацией в Украине и оперативно оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.



Справка о Ferrexpo:



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2021 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .

