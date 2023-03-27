Ferrexpo инвестировала $161 млн в 2022 году

Ferrexpo в 2022 году инвестировала в экономику Украины $161 млн, что соответствует среднему годовому уровню капитальных инвестиций за последние 8 лет в $160 млн. Такие данные содержатся в публикации Годовых финансовых результатов Ferrexpo за 2022 год. То есть, Ferrexpo сохранила уровень активности инвестиционных процессов, несмотря на боевые действия на территории Украины.

Ferrexpo – один из крупнейших инвесторов в украинскую экономику со средней долей 2,5% в общем показателе капитальных инвестиций промышленности в 2007–2021 гг., согласно расчетам GMK Center. Долю Группы в суммарных инвестициях в Украине в 2022 году посчитать не представляется возможным, учитывая отсутствие данных со стороны Государственной службы статистики.

Предварительная оценка падения ВВП Украины в 2022 году на 30,4% позволяет предположить, что доля Ferrexpo в суммарных инвестициях, как минимум, сохранилась не только в рамках страны, но и региона. На региональном уровне деятельность Группы еще более важна. За последние 15 лет Ferrexpo обеспечила пятую часть капитальных инвестиций в Полтавской области – 22%.

Сумма инвестиций Ferrexpo в 2022 году на 55% ниже показателя 2021 года. Но здесь следует учесть высокую базу сравнения – сумма инвестиций 2021 года была самой большой за последние 8 лет.

В 2021 г. доля Ferrexpo в общей сумме инвестиций промышленности страны составила 5,2% и 41% – Полтавской области. То есть, Ferrexpo поддерживает инвестиционную активность в стране и регионе даже в периоды экономических спадов, как сегодня, когда спад вызван российской агрессией.

Высокая инвестиционная активность группы привела к тому, что активы Ferrexpo хорошо проинвестированы. Это позволяет больше вкладывать в проекты развития. Доля инвестиций Ferrexpo в проекты развития в среднем составляет 63%, в отличие от других компаний сектора в Украине, вынужденных инвестировать до 70% в проекты поддержки оборудования в рабочем состоянии. Это потенциально позволяет группе развиваться более быстрыми темпами и демонстрировать большую эффективность.

Напомним, по итогам 2022 года Ferrexpo произвела 6,053 млн т окатышей, что на 46% меньше по сравнению с 2021 годом. Выпуск DR-окатышей с 67% содержанием железа в 2022 году уменьшился на 18% г./г. – до 353 тыс. т. В течение года производство окатышей прямого обновления составило 6% от общего производства продукции.