Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Ferrexpo инвестировала $161 млн в 2022 году

Ferrexpo инвестировала $161 млн в 2022 году

27 мартa, 2023 понедельник
19:39
Экономика

Суммарные инвестиции Группы за 2007-2022 годы составили $3,3 млрд

Ferrexpo в 2022 году инвестировала в экономику Украины $161 млн, что соответствует среднему годовому уровню капитальных инвестиций за последние 8 лет в $160 млн. Такие данные содержатся в публикации Годовых финансовых результатов Ferrexpo за 2022 год. То есть, Ferrexpo сохранила уровень активности инвестиционных процессов, несмотря на боевые действия на территории Украины.

Ferrexpo – один из крупнейших инвесторов в украинскую экономику со средней долей 2,5% в общем показателе капитальных инвестиций промышленности в 2007–2021 гг., согласно расчетам GMK Center. Долю Группы в суммарных инвестициях в Украине в 2022 году посчитать не представляется возможным, учитывая отсутствие данных со стороны Государственной службы статистики.

Предварительная оценка падения ВВП Украины в 2022 году на 30,4% позволяет предположить, что доля Ferrexpo в суммарных инвестициях, как минимум, сохранилась не только в рамках страны, но и региона. На региональном уровне деятельность Группы еще более важна. За последние 15 лет Ferrexpo обеспечила пятую часть капитальных инвестиций в Полтавской области – 22%.

Сумма инвестиций Ferrexpo в 2022 году на 55% ниже показателя 2021 года. Но здесь следует учесть высокую базу сравнения – сумма инвестиций 2021 года была самой большой за последние 8 лет.

В 2021 г. доля Ferrexpo в общей сумме инвестиций промышленности страны составила 5,2% и 41% – Полтавской области. То есть, Ferrexpo поддерживает инвестиционную активность в стране и регионе даже в периоды экономических спадов, как сегодня, когда спад вызван российской агрессией.

Высокая инвестиционная активность группы привела к тому, что активы Ferrexpo хорошо проинвестированы. Это позволяет больше вкладывать в проекты развития. Доля инвестиций Ferrexpo в проекты развития в среднем составляет 63%, в отличие от других компаний сектора в Украине, вынужденных инвестировать до 70% в проекты поддержки оборудования в рабочем состоянии. Это потенциально позволяет группе развиваться более быстрыми темпами и демонстрировать большую эффективность.

Напомним, по итогам 2022 года Ferrexpo произвела 6,053 млн т окатышей, что на 46% меньше по сравнению с 2021 годом. Выпуск DR-окатышей с 67% содержанием железа в 2022 году уменьшился на 18% г./г. – до 353 тыс. т. В течение года производство окатышей  прямого обновления составило 6% от общего производства продукции.

Новости
Костянтин Жеваго
Ferrexpo
Читайте также:
переговори України з Росією
27 мартa, 2023 понедельник
В ISW спрогнозировали, при каких условиях Путин может пойти на переговоры с Украиной
Очільник МОН Оксен Лісовий
26 мартa, 2023 воскресенье
Передача министром Лисовым диссертации на экспертизу выглядит признанием, что он ее не читал, - Егорченко.
Олександр Усик
26 мартa, 2023 воскресенье
"Не собирался драться": Усик впервые прокомментировал провал переговоров с Фьюри
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.93
    Покупка 37.93
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
27 мартa
20:37
Эксклюзив
Через некоторое время у Сил обороны могут возникнуть проблемы с людьми, - офицер Нацгвардии Дорошенко
20:27
Новый сезон "Ходячих мертвецов" стартует 18 июня
20:21
Обзор
Победные новости 397-го дня войны: в Мариуполе взорвали авто командира окупантов, а Резников показал "военный зоопарк"
20:19
Эксклюзив
Россияне атаковали жилой район Константиновки Донецкой области, - депутат горсовета Дружковки
20:07
Судью Барышевского райсуда Киевщины осудили на 8,5 года за получение взяток
20:05
"Военный зоопарк" расширяется: Резников показал бронетехнику от партнеров, поступившую в Украину
20:00
OPINION
Благочестивая ООН и "ангелы" в московских подрясниках
19:46
Венгрия согласовала членство Финляндии в НАТО
19:25
РФ помогает Ирану кибероружием в обмен на "шахеды", - WSJ
19:16
Премьер Израиля Нетаньяху решил отложить рассмотрение судебной реформы на лето
19:10
Обновлено
Оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области из авиации и артиллерии: пострадали три человека
19:02
"Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины": Кулеба проиграл бутылку вина главе МИД Британии
18:55
В Казахстане усиливают контроль за экспортом товаров в Россию
18:46
Продолжаются бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Силы обороны отбили 41 вражескую атаку на четырех самых горячих направлениях, - Генштаб
18:42
Лента "Ля Палисиада" украинского режиссера стала лучшим фильмом кинофестиваля Kino Pavasaris
18:40
Эксклюзив
Огласка дела об изнасиловании девочки на Закарпатье - признак здорового общества, - журналистка Злобина
18:25
TikTok
Вооруженные силы Швеции запретили сотрудникам пользоваться TikTok с рабочих телефонов
18:16
Немецкие танки Leopard 2 прибыли в Украину, - Der Spiegel
18:06
OPINION
Образование в прошлом и теперь
18:05
Зузана Чапутова
Поддержка Украины в обществе уменьшается, а ресурсы для военной помощи не являются неисчерпаемыми, – президент Словакии Чапутова
17:49
В Офисе президента отреагировали на эксплуатацию военной темы в маркетинге
17:46
Украинская культура в Японии и поддержка художников: Ткаченко встретился с японским послом
17:38
Эксклюзив
Не сомневаюсь, что ядерное оружие будет на территории Беларуси, - оппозиционер Латушко
17:34
Эксклюзив
Демонтаж режима ядерного нераспространения Путину не простят, - экс-постпред Украины в ООН Ельченко
17:10
Обновлено
Зеленский прибыл в Запорожье: посетил позиции Сил обороны и встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси
17:05
В Киеве создали огромный мурал в поддержку украинских защитников Азовстали
17:02
К 15 годам тюрьмы приговорили агента ФСБ, корректировавшего удары РФ по Днепропетровщине
16:53
Обновлено
Россияне обстреляли Славянск в Донецкой области: есть погибшие и раненые
16:45
Польша увеличит производство боеприпасов благодаря сотрудничеству с Еврокомиссией, - Блащак
16:43
Продолжаем нашу борьбу с врагом! Собираем на пикап
16:31
Эксклюзив
Беларусь может стать законной целью для предотвращения ядерной угрозы, - эксперт Defense Express Рябых
16:29
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:23
ЕС планирует ввести санкции против молдавских олигархов, сотрудничающих с РФ
16:06
"Не время рассматривать возвращение российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в любом статусе": Украина, Польша и страны Балтии обратились в МОК
16:05
Украина имела бы вдвое больше систем ПВО, если бы не срыв госзаказа 2020-2021 годов, - Муженко
16:03
В шести областях завершают отопительный сезон
16:01
OPINION
Константин Москалец
Кто видел пуделя Жульку
15:57
Эксклюзив
В Мариуполе происходит перераспределение сфер влияния между коллаборантами, - депутат горсовета Забавин
15:52
Шмигаль обсудил восстановление Украины с послом США Бринк
15:51
В Вене "антигазовый" протест: экоактивистов разгоняла полиция
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV