Правда, для этого нужно было смириться с несколькими обязательными условиями. Во-первых, конечно, говорить по-русски. И в этом вроде бы ничего необычного, потому что и для понимания с представителями любого другого народа также лучше всего – это выучить их язык. Однако в случае с россиянами, если пробовал разговаривать с ними не на русском, а, например, на украинском, то, так сказать, по собственному опыту – сначала они впадали в ступор, но не надолго, потом это вызывало у них в лучшем случае иронию, в худшем – агрессию. Однако даже если вы с ними на русском, то для понимания, а тем более "дружественных" взаимоотношений, этого оказывалось недостаточно.

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Второе необходимое условие – это откликаться на "хохла". Пусть сначала и в шутку, но потом в отношении вас это применялось как нарицательное имя всегда, тем более россияне нас иначе и не называют. Впрочем, правда, и для многих украинцев это обращение не воспринимается как оскорбление, и чем дальше на восток, тем больше сказывается результат "братского воспитания".

Помню, где-то на границе Донецкой и Днепропетровской областей у трассы вывеску большими буквами: постоялый двор "У хохла". По крайней мере, зимой 2017-го он там еще был, и никого это не коробило. В то же время трудно представить в русской глубинке постоялый двор, например: "У кацапа"...

Да и в быту, если в ответ на "хохла" отвечать "кацапом", то, также по собственному опыту, это всегда вызывало у них обиду и опять же агрессию. Мол, "хахлы – понятно, но кацапы – за что?..".

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Однако и русского языка в общении, и радостного отзыва на "хохла" тоже было мало. Третье необходимое условие, чтобы находиться в одной ментальной плоскости с русскими – это обязательность ксенофобского, а нередко и расистского душка и в тексте, и в подтексте, когда все чужие плохие. Если не "чурки" или "китаезы", то "америкосы" с "пшеками" или "жиды" с "бабаями" и другие "чухонцы" – все это для россиян, по большому счету, не люди, то есть люди, недостойные уважения и понимания, а лишь унижения, ненависти и по возможности уничтожения. Честно говоря, для многих украинцев и это третье условие, по крайней мере до последнего времени, к сожалению, казалось не таким уж позорным. Ведь если ты уже сам согласился на "хохла", то почему другой не должен быть "чуркой" или "америкосом"?

Очевидно, так из россиян и родился, и вырос тот воинственный монстр, метастазы которого мы сейчас чувствуем на себе. К тому же, как убеждает жизнь, все эти черты присущи как их так называемому "глубинному народу", так и элитам. И не стоит быть наивными, что в обозримом будущем что-то может измениться. Начало перемен может проложить только наша Победа.

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*Ferox gens nullan – это плохое племя, для него нет жизни без войны.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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